Unglaublich kraftvolles Debüt

Manchmal gibt es unerwartete Überraschungen. Eine solche ist RED DEAD ROADKILL aus Hamburg, deren Debüt "Sweet Songs Of Anguish" mich völlig umhaut! Die Scheibe enthält zwölf Lieder und beinahe zwölf Volltreffer in ihrem Alternative Rock und Alternative Metal mit Abwechslung und zwingenden Melodien, wie unverhofft von einer völlig unbekannten Band.

Dabei erfindet man in Norddeutschland das Genre nicht neu, sondern poliert es nur ein wenig. Variable Songs mit Längen von drei bis fünf Minute, mit hauptsächlich weiblichem Gesang, der gelegentlich durch männliche Vocals und Growls aufgelockert wird, das ist kein Geheimrezept, aber ein effektives Mittel, eine spannende und mitreißende Scheibe zu produzieren ist es allemal.

Höhepunkte gibt es reichlich, angefangen von dem Melodie-Monster 'Unleash The Beast' bis hin zum gefühlvollen Rausschmeißer 'Under Water'. Wenn ich Schwachstellen ausmache kann, dann sind das 'Hail To The King', das zwar eingängig ist, aber eine kürzere Halbwertszeit hat als die meisten anderen Lieder, bevor es an Spannung verliert. Zudem gefallen mir hier die Growls nicht so gut. Außerdem sind die zweieinhalb Minuten Hörspiel am Ende des Titelliedes überflüssig und ich verstehe auch nicht recht, was die Band mit de Nordseestrand-Geräuschen aussagen will. Meiner Ansicht nach stört diese gefühlte Pause einfach den Fluss der Scheibe.

Aber das ist sicher mein persönlicher Geschmack und schlecht ist auf "Sweet Songs Of Anguish" nichts, so sehr, dass es der Unterstützung eines Roland Grapow, der auf 'Dying Day' mit von der Partie ist, gar nicht bedurft hätte. egal ob die Band ihren Alternative mit Metal, Hard Rock oder modernen Elementen anreichert. Die Mischung ist explosiv!