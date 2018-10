Nicht viel neues Material - aber gutes!

Mal ganz abgesehen davon, dass "Fueled By Fire" eine wirklich anständige EP geworden ist, erschließen sich die Gründe für die derzeitige Veröffentlichungspolitik von RED ELEVEN nicht wirklich: Drei der insgesamt fünf Nummern des neuen Silberlings wurden bereits zuvor veröffentlicht, und mit lediglich zwei neuen Stücken die Wartezeit zum neuen Album zu überbrücken, scheint angesichts der Ankündigung einer bald folgenden Full-Length nun auch nicht wirklich sinnig. Aber lassen wir das.



Betrachten wir nämlich ausschließlich die Tracks, die "Fueled by Fire" beherbergt, darf man der Band ein Lob für die vielseitige Herangehensweise aussprechen, mit der sie ihren Alternative-Sound prägt. Zwischen fast schon typisch finnischen Melodiebögen entdeckt man in 'Redneck's Promised Land' ein ordentliches Stoner-Riff, erlebt eine außergewöhnliche westliche Prägung im Opener 'You've Been Warned' und wird Zeuge einer relativ unkonventionell arrangierten Ballade im letzten Song, bei der RED ELEVEN sogar einige jazzige Elemente einbaauen.

Nicht jeder Song ist ein potenzieller Singlehit, und auch nicht jede Nummer kommt mit einer massiv begeisterneden Hookline, doch es ist eine durch und durch solide Arbeit, die das Quartett hier in die Regale stellt und mit der man den Grundsatz eines Appetizers auch voll und ganz befolgt. Nach drei in der Heimat bereits gefeierten Scheiben ist RED ELEVEN zumindest noch nicht gesätigt, sondern verlegt sich immer noch auf vielschichtiges Songwriting abseits der Mainstream-Linie. Auch wenn die meisten Nummern von "Fueled By Fire" bereits bekannt sind, sollten Fans daher nicht zögern und sich auch mit der aktuellen EP eindecken - schlechte Songs gibt es hier nämlich nicht!



Anspieltipps: Again, Last Call