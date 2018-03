Psych-Rock mit gutem Gesang!

Oft spielt Gesang im Psychedelic- oder Space-Rock eine nicht ganz so wichtige Rolle, da geht es mehr um instrumentale Trips und abgedrehte Sounds. Das ist aber bei RED LAMA anders. Johannes Havemann Kissov Linnet (was ein Name) hat definitiv eine Stimme, die eine Band prägt, nur muss ich lang überlegen, an wen mich diese tolle Stimme denn erinnert. Buddo von LAST CRACK (kennt das noch wer?) fällt mir da ein, das sind nur ein paar Stellen. In anderen Passagen kann der Herr auch butterweich trällern wie bei THE BUTTERFLY EFFECT, wieder ein anderes Mal habe ich RADIOHEAD und MUSE im Ohr. Wie dem auch sei, der Mann ist gut! Und die Musik?



Die ist zwar spacig, hypnotisch und trägt somit definitiv die Markenzeichen des Psych-Rock, befindet sich in Sachen Klang-Ästhetik aber - nicht wie viele andere Vertreter dieses Stils - definitiv im Hier und Jetzt. Das macht RED LAMA dann auch für diejenigen interessant, die ansonsten einen Bogen um grasdampfendes FLOYD/HAWKWIND-Gewaber machen. RED LAMAs Musik ist - wie der Titel des Albums schon andeutet - ständig in Bewegung. Sie lässt niemals den nötigen Groove vermissen und verliert sich auch nicht allzu sehr in vernebelten Ecken. So ist "Motions" sowohl unterm Kopfhörer, als auch nebenbei gehört, ein Vergnügen. Was nun allerdings noch fehlt, ist der letzte Schmackes, denn am Ende des Album weiß man zwar, dass es gut war, kann aber nicht so richtig erfassen, warum. Trotz tollem Sound und ebensolchem Gesang komme ich der Scheibe trotz initialer Euphorie einfach nicht näher. Vielleicht ist "Motions" insgesamt einfach zu homogen und kompakt. Mehr Kontraste und Dynamiken würden den Songs eventuell beim nächsten Wurf noch gut tun. Das kann man sicher aber auch anders sehen. Checkt das rote Lama doch mal an!