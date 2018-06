Mal wieder keine klare Linie...

"Under Punishment's Tree" ist der vierte Silberling dieser Franzosen, offenkundig aber längst noch nicht das Ende eines steten Lernprozesses, an dessen Ende hoffentlich irgendwann auch mal ein wirklich gutes Werk herausspringt. Denn ähnlich wie zuletzt "Pregnant With Promises" und "Where Stone And Water Meet" ist auch das neue Langeisen von RED MOURNING ein ziemlich krude gemischtes Abenteuer, bei dem sich die Band selten einig ist, wohin der Weg denn nun führen soll. Man mag vielleicht argumentieren, dass "Under Punishmet's Tree" der bislang abwechslunghsreichste Release der bisherigen Bandgeschichte geworden ist, doch was hilft das schon, wenn am Ende ein Durcheinander aus wilden Grooves und ein Kontrast aus klassischem Heavy Rock und halbwegs melodischem Geboze aufgetragen wird, bei dem immer noch keine klare Linie besteht? Ja haben die Jungs denn wirklich gar nichts gelernt?

Scheinbar hat RED MOURNING sich die anhaltende Kritik, die seit Jahren den Katalog des französischen Ensembles begleitet, nicht wirklich zu Herzen genommen. Man kann der Band zwar immerhin zugute halten, dass sie nicht mehr plumpe Stakkatos ins Rennen schickt bzw. halbgare Melodien verarbeitet, doch die hier gebotene Alternative aus unnötig kompliziertem Songwriting und strukturlosem Modern-Metal-Einerlei ist auch nicht besser als der Output, den die Herren in der Vergangenheit herausgegeben haben. Von daher fragt man sich ernsthaft, warum RED MOURNING eine solch beharrliche Resistenz mitbringt. Denn stur gegen jegliche Kritik anarbeiten ist sicherlich nicht der richtige Weg, wenn man sich irgendwann auch mal ordentlich positionieren möchte. Doch Letzteres gelingt der Band seit nunmehr 15 Jahfren nicht, und ehrlich gesagt habe ich auch keine großen Hoffnung mehr, dass sich daran eines Tages etwas ändern wird. "Under Punishment's Tree" ist daher auch nur das nächste traurige Kapitel in einer musikalisch nicht weiter erwähnenswerten Geschichte.