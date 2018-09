Ein bedächtiges, am Ende wunderschönes Folk-Album

Ben Reel macht erst gar keinen großen Hehl daraus, dass Bruce Springsteen und Neil Young zu seinen wichtigsten Einflüssen zählen. Dementsprechend ist gerade die Nähe zum Boss in den ruhigen Tracks seines neuen Albums eigentlich omnipräsent, sowohl was die vokale Performance des Folk-Sängers- und -Songwriters betrifft, als auch im Hinblick auf die teils bluesige, teils soulige Mischung, mit der sich der irische Sänger hier inszeniert. "Land Of Escape" ist bereits der achte Longplayer eines Musikers, der nie wirlich viel auf den großen Erfolg gegeben hat und vermutlich gerade deswegen auch immerzu mit voller Leidenschaft und ohne großen Druck seinen Ideen freien Lauf lässt. Nach einigen eher Blues-betonten, manchmal auch rockigen Alben ist er daher wieder zurück in den Singer/Songwriter-Modus gewechselt und präsentiert aktuell ein paar sehr persönliche Kompositionen, die jedoch trotz ihres phasenweise nachdenklichen Charakters nie melancholisch wirken. Es ist ein durchgänger Funken Lebensmut in allen Tracks, etwas Positives, Angenehmes, das Reel hier nach außen trägt - und es ist genau das, was eine Scheibe wie "Land Of Escape" so anziehen macht.

Denn in dieses Land, das der Sänger hier betritt, mag man gerne flüchten, raus aus dem Alltag, rein in ein sehr intimes, bedächtiges Setting, dessen emotionaler Rahmen weder aufgesetzt noch kitschig erscheint, sondern jederzeit zu bewegen weiß. Reel kann sich daher auch erlauben, Mainstream-taugliche Soul-Nummern wie 'Misty Morning Rain' in sein neues Songgefüge einzubauen, ohne dass es gleich befremdlich klingt. Denn am Ende sind es die oben beschriebenen Parallelen, die auch "Land Of Escape" auf den richtigen Weg bringen und ab und an auch für eine kurze Gänsehaut garantieren. Und von daher sollte sich dieser Musiker endlich doch mal im Erfolg suhlen können - auch wenn er selbst nicht dringend scharf darauf ist. Aber es wäre fatal, würde die Welt einen solch tollen Künstler nicht einmal näher kennen lernen!

Anspieltipps: Soldier Of Love, Fish Out Of Water, Suffer In Silence