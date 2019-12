Die ewige Reise soll endlich belohnt werden

Seit mehr als 20 Jahren lärmen die Musiker von REFLECTOR bereits im österreichischen Underground, ohne sich dabei in dieser Zeit nennenswert in Szene setzen zu können. Spätestens seit dem Erfolg solcher Acts wie MY SLEEPING KARMA gilt für Bands, die sich vorwiegend in instrumentalen Kreisen suhlen und dabei eine Vorliebe für Sludge-Ansätze mitbringen, jedoch Obacht: Denn an Publikum mangelt es dieser Szene sicherlich nicht. Und genau dieser Umstand dürfte den Ösis im Hinblick auf ihre neue Platte neue Hoffnung bringen: "Turn" ist nämlich durchaus mehr als lediglich eine typische Heavy-Rock-Vollbedienung mit dicken Riffs, kurzen Stoner-Sequenzen und dreckigen Sludge-Attacken. Die aktuelle Veröffentlichung ist vielmehr eine spannungsvolle Reise durch die multioptionalen Arrangements der sperrigen, aber doch beeindruckenden Schmutzrock-Szenerie.

So eröffnet REFLECTOR das Ganze mit einem richtig starken Doom-Track, der mit spannungsgeladenen Wendungen ohne viel Effekthascherei genau das auf den Punkt bringt, wofür die Band seit immerhin 1997 steht. Eine versteckte epische Note krönt den Opener und Quasi-Titelsong 'Turning', der die Lust sofort in senkrechte Regionen treibt. Und REFLECTOR wird auch im weiteren Verlauf nicht enttäuschen: 'Grim Reaper' und 'Bar' halten an der Doom-Tradition fest, 'Leave The Rave' überzeugt mit interessanten Gitarrensounds, und mit dem extravaganten Schlussduo 'Down The Drain' und 'If You Go Away' werden auch Liebhaber noisiger Töne angelockt: Die Mischung aus alternativen Ideen und der außergewöhnlichen Umsetzung monumentaler und gleichzeitig dreckiger, finsterer Sounds ist ein echtes Reizthema, mit dem REFLECTOR den Nerv der Zeit trifft.

Dass der Truppe aus Graz mit "Turn" nun endlich den Durchbruch gelingt, ist zwar weiterhin nicht abzusehen, jedoch ist dies nicht an etwaigen musikalischen Unzulänglichkeiten festzumachen. Fakt ist lediglich, dass REFLECTOR eine Nische bedient, die vor allem in der Art und Weise, wie die Österreicher ihr Publikum erreichen wollen, nach wie vor einen gewissen Special-Interest-Touch wahrt. Für diejenigen, die genau dieses besondere Interesse mitbringen, ist "Turn" allerdings definitiv aller Ehren wert!

Anspieltipps: Turning, Leave The Rave, If You Go Away