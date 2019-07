Der Schlachthof öffnet seine Pforten

Was für ein Schlachtfest: Die Finnen von REFUSAL waren auf ihrem ersten Album bereits mit einer massiven Ladung radikaler Death-Metal-Abfahrten aufgefallen und machen auch auf dem drei Jahre später folgenden Nachfolger keine Gefangenen. "Epitome Of Void" holt den Knüppel aus dem Sack und kennt bei seiner Verwendung keine Kompromisse - und genau so wünscht man sich dies auch als Freund des gepflegten Geprügels!

Nach nur wenigen Sekunden startet auf dem neuen Silberling die ultimative Verrohung; REFUSAL setzt sofort auf hohes Tempo und eine sehr aggressive Stimmung, die sich jedoch auch in den groovigeren Songs zur Mitte des Albums widerspiegelt. Mächtige Walzen wie 'Disgust' und 'Slaves' regieren im ganz autoritäten Stil, wohingegen der ultradicke Rausschmeißer 'Void' zum Schluss noch einmal ganz neue Standards setzt. In der Zwischenzeit verschieben die Nordeuropäer immer wieder sehr geschickt das Tempo, zeigen eine Menge Geschick dabei, ihre Offensiven in Szene zu setzen und kommen niemals in den Zwiespalt, irgendein Strickmuster zu bemühen. Denn letztendlich ist jede einzelne Nummer von "Epitome Of Void" ein Nackenbrecher auf höchstem Niveau und schließlich auch der Maßstab für alles, was REFUSAL künftig noch bringen wird. Und das wird die Band sicherlich noch vor größere Herausforderungen stellen!

Um die Zukunft müssen sich die Finnen allerdings momentan noch gar keine Gedanken machen, sondern eher um den perfekten Schauplatz für eine livehaftige Knüppelorgie, die gerne mit dem kompletten neuen Werk gefüllt werden darf. Ähnlich wie die Landsmänner von ROTTEN SOUND hat REFUSAL schon jetzt eine Durchschlagskraft, die sich gewaschen hat und um die sie viele Kollegen beneiden dürften. "Epitome Of Void" ist die perfekte Ballerei und als solche eines der echten Jahreshighlights im extremen Sektor!

Anspieltipps: Void, Slaves, Disregard