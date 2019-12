Mehr über Reject The Sickness

The New Chapter

Benelux-Melo-Death von ordentlichem Format

Eigentlich verwunderlich, dass die Veranstalter der kleineren und größeren Metal-Events im Benelux-Raum noch nicht auf REJECT THE SICKNESS aufmerksam geworden sind. Die Band arbeitet zwar erst seit ein paar Jahren im aktuellen Line-up zusammen, hat aber schon einige Releases im Rucksack, die durchaus Lust auf eine größer angelegte Präsentation machen.

Mit ihrem Mix aus modernem und melodischem Death Metal mögen die Belgier vielleicht nicht gerade den originellsten Weg einschlagen, jedoch ist auch in den drei Songs der neuen EP dafür gesorgt, dass die Symbiose aus brutalen Grooves, einprägsamen Melodien und einer professionellen Performancfe sofort anschlägt. Insbesondere 'Burning Soil' wäre auf jeder großen Bühne ein echter Feger, der das eher durchwachsene Material der letzten IN FLAMES- und SOILWORK-Alben locker zur Seite schieben könnte. Aber auch die anderen beiden Tracks genügen den Ansprüchen des zuletzt nicht mehr ganz so doll verwöhnten Melo-Death-Publikums, weil die Hooklines nicht irgendwelchen standardisierten Plattitüden folgen, sondern mit gehöriger Aggression und hohem Energieausstoß ins Schwarze treffen.

Insofern können die Jungs auch durchaus mehr Aufmerksamkeit erwarten, nicht zuletzt weil das hohe Arbeitstempo bislang keinen Einfluss auf den Output der Truppe aus Gent hat. Auf der Bandcamp-Page kann man sich umgehend einen eigenen Eindruck machen und der Band die verdiente Unterstützung zusichern. Von meiner Seite eine klare Empfehlung!