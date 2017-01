Überraschend ruhige Single der österreichischen Melo-Deather!

Eigentlich steht diese Band für wesentlich brutalere Sounds, scheint sich den Single-Release aber alleine deshalb schon aufgespart zu haben, um mit dem übrigen Material nicht allzu sehr ins Gehege zu kommen. Vier Jahre nach der Veröffentlichung der letzten Scheibe veersucht sich RELINQUISHED an einem ziemlich entspannten Akkustik-Song, der gelegentlich an IN FLAMES' Meisterwerk 'Everlost' erinnert, ohne den passenden Kontext aber nicht so recht einzuordnen ist. Haben die Jungs sich nun von ihrer Vergangenheit im Melodic-Death-Sektor verabschiedet oder soll 'Sinister Dreams' als unabhängiges Einmalprojekt lediglich eine andere Seite der Band zeigen?



Die Antwort hierauf wird das Quintett hoffentlich schon in Kürze liefern - dann auch hoffentlich im angekündigten Konzept, von dem der Promo-Flyer bereits schwärmt. Das Niveau ist jedenfalls hoch und darf auch in deftigeren Ausbrüchen gerne auch über die gesamte Distanz bestätigt werden.