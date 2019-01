Keep Running (EP)

Post-Grunge vom Feinsten!

REMARK - diesen Namen sollten sich Fans von PEARL JAM und dem gesamten Post-Grunge-Following von Eddie Vedder und Co. umgehend notieren, denn die junge Truppe aus Moskau befindet sich ganz klar im Angriffsmodus und nutzt hierzu Waffen, mit denen die Originale in den vergangenen Jahren nicht mehr sonderlich erfolgreich umgegangen sind. Auf ihrer neuen EP hat die Band zwar nur zwei eigene Kompositionen geparkt, die sich aber ohne große Schwierigkeiten an die Meilensteine solcher Alben wie "Ten" annähern und somit auch jede Kritik ob der quantitativen Ausprägung des neuen Outputs sofort wieder im Keim ersticken kann. 'Comeback' und 'Purple Haze' nehmen das Flair der Seattle-Bewegung auf und bringen es authentisch und ungekünstelt auf den Punkt - kaum zu glauben, dass es sich bei den Urhebern nicht um die Originale aus den frühen 90er handelt!

Im Bonus-Abteil findet man schließlich ein eigenwilliges Cover des zuletzt häufiger neu interpretierten TEARS FOR FEARS-Klassikers 'Shout' und eine anständige, durchweg rockigere Variante von Alex Clares 'Too Close'. Wenn nach einer Viertelstunde dann der Hammer fällt, hat man das wirklich tolle Gefühl, endlich mal wieder einen Grunge-Randposten erspäht zu haben, der das Feeling der alten Tage noch einmal sehr schön zu reproduzieren weiß. Und auch wenn man hier wieder die kritische Frage nach der Originalität ansetzen kann, zerschlagen sich alle negativen Gedanken sofort wieder, wenn die Band ihre lässigen Gitarren einstöpselt. "Keep Running" ist ein starker Release, der definitiv nach einer Zugabe schreit!

Anspieltipps: Comeback, Purple Haze