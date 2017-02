Provokant und dominant - aber auch berechtigt verkannt.

Ähnlich provokant wie auf den letzten Releases, leider aber auch ähnlich uninteressant: "Fünf" bringt die sieben Musiker von REMEMBER TWILIGHT keinen Schritt weiter voran. Die Mischung aus NDH-Brachialität, modernen Rocksounds im Stile von LETZTE INSTANZ und plakativen Texten ist auf der neuen EP mal wieder Geschmackssache, aber eben nicht geschmackssicher. Die Band hat zwar versucht, die Folk-Elemente etwas weiter in den Vordergrund zu stellen, doch das ist auch schon die einzige wesentliche Veränderung, die man in den fünf neuen Stücken wahrnimmt.

Ansonsten will REMEMBER TWILIGHT mal wieder zum Nachdenken anregen, die Gedanken aber mit stumpfer Gewalt in die Köpfe der Zuhörer prügeln. Im Hintergrund vernimmt man zwar ausreichend Celli und Violinen, die das gesamte Konstrukt ein wenig lebendiger und auch vielseitiger wirken lassen. Doch summa summarum sind dies nur nette Begleiterscheinungen eines an sich wenig aufregenden Albums. "Fünf" soll aufwecken und sicher auch provozieren. Der Effekt verpufft allerding deutlich, weil die musikalischen Argumente auch heuer reichlich schwach sind.

Anspieltipp: Antichrist