Industrial-Wahnsinn samt vieler Gegensätze

Der erste Durchgang der neuen REPTIL-Scheibe ist schon ein ziemlich bizarres, mitunter verstörendes Erlebnis. Bereits die beiden vorab geschalteten Singles zeigten, dass die Industrial-Kapelle aus Köln sich nicht damit zufriedengibt, lediglich wütende, stampfende Riffs mit Elektronik zu vermengen und die Szene mit Konsensmaterial zu bedienen. "Throne Of Collapse", das nun folgende Debüt, unterstreicht diese Ansätze und ist womöglich eines der außergewöhnlichsten Alben, die der Industrial Metal in den letzten drei Dekaden erlebt hat - verschiedene Platten von MINISTRY eingeschlossen!



Die Qualitäten der Truppe sind wirklich mannigfaltig; so nimmt man sich nicht nur einmal das Recht heraus, mit balladesken Klängen einen ziemlich krassen Kontrast zu der gelegentlichen Freakshow aufzubauen, die zwischenzeitlich auf "Throne Of Collapse" ihre Heimat findet. Der Titelsong, das entspannte 'One World One Nation' und die sehr eindringliche, ruhige Ballade 'Beyond' vermitteln aber vor allem den Eindruck, dass die Musiker bei REPTIL auch begnadete Songwriter sind, die mit eben jenen Gegensätzlichkeiten prima zurechtkommen. Zwischendurch gibt es schließlich genügend organisiertes Chaos, aber auch das beherrscht die Band aus dem Effeff. 'Monolith' erinnert an die ersten Auswüchse des seinerzeit neu gestalteten THE KOVENANT-Konzepts, in 'Quantum Trojan' mutmaßt man Altmeister Manson hätte sich ein bisschen Zeit für diesen Release genommen, und wenn in 'Anger Empire' überhaupt erst die Offensive startet, denkt man kurz an Trent Reznor und seine NINE INCH NAILS, von denen man auch mal wieder gerne ein Album wie dieses aufgetischt bekommen würde.



Zwischen Nostalgie, Elegie und durchgedrehtem Wahnsinn ist schließlich ein bemerkenswerter Output entstanden, der den Musikern schon zum Beginn ihrer Karriere den Rücken stärkt. Industrial Metal war schon immer ein Kabinett des Eigensinns, doch genau hier fühlt sich REPTIL pudelwohl!



Anspieltipps: Reptil, Inc, Throne Of Collapse