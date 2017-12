Viele gute Riffs, wenige, konstruktive Ideen

In den späten 90ern stürmte REPUBLICA mit Hitsingles wie 'Ready To Go' und 'Drop Dead Gorgeous' die Charts, verkörperte mit einem extrem energischen Auftreten den Geist der alternativen MTV-Generation, konnte sich aber auch musikalisch mit eineer gesunden Mischung aus elektronischen Sounds und forschem, punkigem Rock & Roll durchsetzen.



20 Jahre später ist die Band nur noch ein Relikt - und sie wird es auch bleiben, wenn "Brutal & Beautiful" etwas mehr Durchdringung erreicht. Denn bei den Urhebern handelt es sich nicht um die gleichnamigen Briten, sondern um ein südamerikanisches Heavy-Rock-Ensemble, das irgendwo in den Dunstkreisen von DOWN, CORROSION OF CONFORMITY und der BLACK LABEL SOCIETY naach Aufmerksamkeit schreit.



Doch die Brasilianer dürften große Schwierigkeiten bekommen, sich mit ihrem manchmal doch recht biederen Mix durchzusetzen, gerade dann wenn die Arrangements lediglich aus dicken Riffs bestehen, weitere Argumente aber gar niccht freigeschaltet sind. Gerade zur Mitte des neuen Albums verirrt sich "Brutal & Beautiful" in einigen unspektakulären Ideen, die auch dadurch nicht besser werden, dass sie mit Vehemenz und Gewalt duchgeboxt werden. Denn 'The Maze' und 'Beautiful Lie' sind schlicht und einfach keine guten Songs.



Das Drumherum geht aber überraschenderweise dennoch in Ordnung, weil REPUBLICA sie urplötzlich wiederentdeckt, die zündenden Augenblicke, in denen sich mal ein Chorus behauptet, eine kurze Hookline auflammt oder die Riffstrukturen bessere Resultate erzielen als in den genannten Tracks. 'Stand Your Ground', 'Death For Life' und 'Everything' rocken jedenfalls mehr als ordentlich und beweisen, dass REPUBLICA mehr drauf hat, als es in der Hälfte der Kompositionen reflektiert ist. Doch anteilmäßige Überzeugung ist noch kein echtes Verkaufsargument. Und so gut manche Passagen auf dieser Platte auch sein mögen, so zwiegespalten ist am Ende der Gesamteindruck. Reinhören kann man ja mal, zu viel erwarten darf man aber nicht!



Anspieltipps: Everything, Death For Life