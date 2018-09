Eine nicht gerade selbstverständliche Rückkehr

Man wähnte sie im Bereich der Toten, nachdem ihre Plattenfirma bankrott anmelden musste, und hätte zuletzt auch nicht mehr geglaubt, dass noch eimnmal ein Ruck durch dieses schweizerische Todesblei-Original gehen würde. Doch letzten Endes konnten sich die Musiker von REQUIEM ein weiteres Mal motivieren, neues Material zu schreiben, und haben mit FDA Rekotz schließlich ein neues Label gefunden, dessen Portfolio wie geschaffen scheint für die brutalen Nummern, die auf "Global Resistance Rising" gelandet sind.

Die Band selbsr lässt sich denn auch nicht lange bitten und prügelt mit dem brachialen 'For The Blind To See' und dem überfallartig schnellen 'Lockdown' dann auch in bester Tradition wieder los. Die Nummern sind erneut sehr straight, obschon sich die Herren häufig genug im Midtempo wiederfinden und man die forschen Offensiven diesmal recht kontrolliert einsetzt. Dies tut den Songs wirklich gut, da sie nicht auf Anhieb berechenbar sind und man parallel dazu auch die Nähe zur schwedischen Szene noch weiter ausbauen konnte - im positiven Sinne.

Andererseits muss aber auch festgehalten werden, dass die echten Highlights diesmal nicht vertreten sind. Alle zehn Kompositionen haben genügend Potenzial, die vertraute Fangemeinde zu überzeugen, doch darüber hinaus mangelt es der Platte dann doch an Momenten, die einen wirklich umhauen, bzw. an Songs, bei denen man völlig durchdrehen will. Insgesamt ist "Global Resistance Rising" vielleicht auch ein bisschen zu kontrolliert geraten, vielleicht liegt es auch daran, dass die Leads diesmal nicht so stark hervorgehoben werden - Fakt ist jedenfalls, dass REQUIEM es mit der neuen Platte nicht leichter haben wird, erneut unter der eingeschworenen Konkurrenz Fuß zu fassen. "Global Resistance Rising" ist ein wirklich ordentliches, durchweg gutes Album, aber nicht der Megahammer zum unverhofften Comeback.

Anspieltipps: No Quarter Given, Fire In The Hole