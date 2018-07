Talent kann keine Highlights erzwingen

Adrian Zucchon alias Bage ist ein durchaus ambitionierter Musiker, der allerdings gehörige Probleme hat, all seine Ideen zumindest so weit unter einen Hut zu bekommen, dass sich daraus auch noch schlüssige Songideen ergeben. Auf dem Debütalbum seines Soloprojekts RESHITIVIST macht sich dieses Dilemma bereits recht schnell bemerkbar, denn sowohl die ständigen Tempoverschiebungen, als auch die vielen sphärischen Wechsel folgen keiner wirklich nachvollziehbaren Linie und machen das Gemisch aus technisch angehauchtem Death Metal und teils depressivem Black Metal extrem schwer zugänglich - und das ist eigentlich schon der Punkt.



Dass Bage ein versierter Musiker ist, muss er nach dem Release von "Commencement By Failure" nämlich sicherlich niemandem mehr beweisen. Von Old-School-Geknüppel über melodische Abfahrten im Stile von ARCH ENEMY bis hin zu den frostigen Riffs, die Zucchon in 'Filled With Something' und 'Fabricated And Fucked Up' platziert, ist sein instrumentaler Beitrag erstklassig. Doch beim Songwriting hakt es in den 13 neuen Stücken noch gewaltig. Es sind nämlich ausgerechnet vergleichsweise primitive Vollgas-Attacken wie 'Lethargic, Frustrated, Brainwashed?' und 'Narrative', die am Ende den besten Eindruck hinterlassen, während der größte Teil des übrigen Materials eher als zerfahrenes Stückwerk in Erinnerung bleibt - und das trotz einiger genialer Ideen, die RESHITIVIST jedoch nicht entsprechend mitreißend verpacken kann. Eigentlich sträube ich mich nämlich davor, diesem australischen Talent eine Abfuhr zu erteilen, weil zweifellos eine Menge Talent in ihm steckt. Auf "Commencement By Failure" kann er es jedoch noch nicht auf den Punkt bringen, weshalb summa summarum eine interessante, aber doch sehr schwierige Platte zurückbleibt.



Anspieltipps: Narrative; Lethargic, Frustrated, Brainwashed?