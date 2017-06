Stark wie eine Eiche!

Zumindest die regionale Metalcore-Szene haben sie mit ihrem bodenständigen Oldschool-Sound überflutet. Jetzt setzen die Nürnberger zum nächsten großen Sprung an - mit "Heart Of An Oak" veröffentlicht RESIST THE OCEAN das erste Album der Kombo.



Ihr Erfolgsrezept ist dabei ebenso simpel wie genial: Man nehme das Grundgerüst des brachialen Metalcore und entferne einmal sämtliche Effekthascherei, wie die Herzschmerz-Klargesänge oder generische Synthie-Intros. Die Leere fülle man dann mit virtuosen Gitarren-Soli à la DRAGONFORCE wie sie in etwa auf 'Cauterize' zu finden sind und einer Wildheit an Riffs, Screams und Growls, die die Franken nach allem anderen als alter Schule klingen lassen.



Es knallt, treibt und zieht - ganz wie ein gewaltige Welle bricht der mächtige Klang von RESIST THE OCEAN von Anfang an über den Hörer hinein, doch halten es die Jungs nicht permanent bei diesem Dauergeballer. Cleanere Parts, halb gesprochen, halb gesungen und mit der typischen Laid-Back-Attitude des Genres lockern das dichte Soundgewebe von "Heart Of An Oak" auf und verleihen der Band trotz der eher konservativ gehaltenen Grundstimmung im Arrangement ein frisches, innovatives Gesicht.



Junger Metalcore auf den Boden der Tatsachen - ich bin mir sicher, von RESIST THE OCEAN werden wir noch einiges hören.