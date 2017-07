Feinste Kost für US/Power Metal-Freaks!

Da nach der Veröffentlichung des vielbeachteten Konzept-Albums "Patents Of Control" nahezu eine Dekade vergangen war, wähnten viele Fans diese Band aus Südwesten der USA wohl längst in Metal-Valhalla. Doch dem ist nicht so, im Gegenteil, RESISTANCE ist immer noch quicklebendig und offenbar auch wieder hochmotiviert. Zwar hat man von der 2015er EP "Battle Scars" hierzulande nur wenig mitbekommen, doch da der Fünfer nunmehr ein neues Management sowie ein Label in Europa finden konnte, dürfte sich die Truppe mit "Metal Machine" wieder recht rasch ins Gedächtnis der hiesigen Metalszene spielen.

Stilistisch hat sich im Vergleich zum erwähnten Epos nicht wirklich etwas verändert, Power Metal in traditionell-klassischer US-Form ist immer noch das Metier der Herren aus dem kalifornischen Glendora. Lediglich die auf besagtem Album noch vermehrt vorhandenen technischen Thrash-Passagen im Stile von FORBIDDEN oder HEATHEN wurden zurückgeschraubt. Durchaus möglich, dass diese Tatsache darauf zurückzuführen ist, dass man nunmehr eben kein Gesamtkunstwerk als solches anbietet, sondern ein aus einzelnen Hämmern zusammengesetztes Werk.

Dieses kommt mit einem ansehnlichen Artwork von Dusan Markovic in die Läden und imponiert auch durch einen knallenden, perfekt austarierten Sound, für den sich RESISTANCE mit Bill Metoyer (Produktion) und Neil Kernon (Mix) zwei absolute Koryphäen ins Boot geholt hat. Was aber würde ein solches Klangbild nutzen, wenn nicht auch die Songs für Entzücken sorgen würden? Nichts! Richtig. Doch keine Bange, davon kann keine Rede sein! Im Gegenteil, die acht Nummer kommen durch die Bank mitreißend aus den Boxen, gehen gut ins Gehör und verbleiben bereits nach nur wenigen Durchgängen nachhaltig im Gedächtnis!

Vom eröffnenden Titelsong (der an die frühen Scheibe von CAGE erinnert) über das mit VICIOUS RUMORS-Schlagseite versehene 'Rise And Defend' sowie das von JUDAS PRIEST-typischen Riffs gekennzeichnete 'Heroes' bis hin zur furios umgesetzten, zwingenden Intonation von 'Blackout' als Rausschmiss gibt es auf "Metal Machine" ausnahmslos feinste Kost für den Banger! Yeah!