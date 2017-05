Setzt die Segel!

Ein zugerauchter Pub irgendwo im Herzen Dublins, das Klirren von Biergläsern und mitten drin "Freiburgs flinke Hosenträger-Bande", mit denen RESTLESS FEET sich charmant dem Publikum vorstellt. Nach einer lehrreichen Saison mit Genre-Größen wie FIDDLER'S GREEN oder James Clark (Ex-POGUES) machen die Irish Folker sich nun ihrerseits auf, den Spirit der grünen Insel in die weite Welt zu bringen. "Homeward Bound" heißt das neue Album der Jungs um die beiden Sänger Markus Schillberg und Kai Ortolf, dem die Songs so gut zu Gesicht stehen, dass man den Interpreten fast schon für einen waschechten Iren halten möchte.

Ohnehin präsentiert RESTLESS FEET sich auf den insgesamt dreizehn Songs nahe an den klassischen Traditionals von Irland: Eingängige Refrains mit Feier- und Mitsingfaktor ('I Hold Sway', 'Waste My Throat'), fröhliche Geigenklänge beherrschen das Klangbild ebenso wie getragene Balladen ('Rolling Down To Old Maui') - ein Merkmal, welches den Freiburgern je nach Wohlgesonnenheit sowohl als Schwäche als auch als Stärke auszulegen wäre: So präsentiert man sich auf "Homeward Bound" zwar um einiges weniger innovativ als Speerspitzen wie die bereits erwähnten FIDDLER'S GREEN, doch lädt RESTLESS FEET dafür auf eine fröhlich-leichte Reise durch sämtliche Spielarten der Lebensfreude der irischen Gefilde.

Ach und ehe ich es vergesse: Ein absolutes Muss und mein persönlicher Anspieltipp ist das großartige 'Tuneset' - nach einem würdevollen Intro gipfelt das Instrumental in einen rasanten Reigen. Gute Laune pur!