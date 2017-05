No Worlds... Nor Gods Beyond

Griechischer Death-Metal-Abriss...

Die griechische Death-Metal-Combo RESURGENCY legt mit "No Worlds... Nor Gods Beyond" einen echten Brecher vor. Hier wird brutaler Death Metal zelebriert, der einem den Glauben an das Gute im Menschen aus den Knochen trümmert. Die Jungs verneigen sich tief vor dem Ami-Death-Metal um 1990 herum - vor allem DEICIDE oder INCANTATION kommen mir in den Sinn; auch zu IMMOLATION oder MORBID ANGEL ist der Weg nicht weit.

Der chaotische Songaufbau, die guttural-tiefen Vocals, das durchgehend hohe Tempo mit technisch versierten Instrumentalpassagen, der Verzicht auf jegliche Black- oder Thrash-Einflüsse - all das sollte dem Ami-Death-Metal-Huldiger gut schmecken. Ich muss zugeben: Ich bewundere die Truppe für ihren konsequenten Sound und bin auch - vor allem für Death-Metal-Verhältnisse - ziemlich mitgerissen. Das ist wirklich feiner Stoff!

Schon der flotte Opener knallt amtlich aus den Boxen und zersägt mit fetten Riffs die Gebeine. Das abwechslungsreiche, aber immer superschnelle Drumming passt hervorragend. Das restliche Songmaterial kann da auch gut mithalten - wirklich herausstechende Songs gibt es bei dem ähnlichen (hohen) Niveau kaum. Der Gesang könnte manchmal etwas variabler sein, aber das macht die Instrumentalfraktion locker wett, und anhören kann man sich den Vocalisten wirklich problemlos.

Für mich eine weitere Death-Metal-Überraschung in 2017, das Haus FDA macht sich wieder alle Ehre und bringt das nächste Brett auf den Markt. Danke dafür! Bei mir wandert das Album jedenfalls auf den Einkaufszettel und darf auf weitere Durchläufe hoffen, und auch allen, die den Death Metal am liebsten vor 1993 verzapft mochten, dürfen hier mal kosten.

Anspieltipps: Thresholds Of Infinite Pain, No Worlds Nor Gods Beyond, Emancipation Of Knowledge.