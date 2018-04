Instrumental-verproggter Gaumenschmaus

Wer RETRACE MY FRAGMENTS in die Deathcore-Schublade gesteckt hat, sollte vielleicht noch einmal Kontakt zum HNO seines Vertrauens aufnehmen. Denn wenn die Jungs aus dem luxemburgischen Esch/Alzette sicherlich eines nicht produzieren, dann simple Brachialgrooves mit tödlicher Nebenwirkung. Die Band fühlt sich vielmehr auf der progressiven Bühne heimisch und hat mit "Tidal Lock" einen weiteren Beweis des eigenen technisschen Vermögens auf die Beine gestellt - wenn auch nur im EP-Format.

Doch wenn den Benelux-Fricklern eines gelungen ist, dann eine Demonstration anspruchsvoller Arrangements bei gleichzeitiger Wahrung akuter Spannungsbögen, die sich hier nicht nur in den ständigen Tempowechseln definieren, sondern vor allem auch in den vertrackten Melodien, die vielleicht noch nicht im ersten Durchgang greifen, später aber doch zur Geheimwaffe von "Tidal Lock" werden.

Trotzdem ist die neue EP ein wenig kurz geraten und bringt vielleicht nicht all das auf den Punkt, was RETRACE MY FRAGMENTS zu leisten imstande ist. Gerade vor dem Hintergrund, dass seit dem Full-Length-Debüt ganze drei Jahre verstrichen sind, ist der quantitative Output heuer recht mager. Bei der Klasse solcher Stücke wie 'Khlav Kalash' will man zwar eigentlich nicht meckern, doch als verwöhnter Hörer darf man ruhig etwas mehr fordern. "Tidal Lock" ist definitiv zu empfehlen, aber die Band sollte schleunigst nachlegen, um nicht wieder in Vergessenheit zu geraten!