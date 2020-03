Neuauflage eines untergegangenen Albums.

Diese Band stammt aus Norwegen und hatte ihre beste Phase offenbar zwischen 1987 und 1992. Bei uns schaffte es RETURN zwar nicht wirklich zu Ruhm, in Skandinavien dagegen konnte sich der Vierer einen durchaus guten Namen machen. Kein Wunder, schließlich existierte auch in Norwegen eine überaus aktive Rock-Szene. TNT und später DA VINCI ragten heraus und schafften es mit feinen Melodic/Hard Rock-Sounds zu internationalem Ansehen.

In ähnlichem Fahrwasser, wenn auch noch eine Ecke poppiger, agierte auch RETURN, wie dem nummerisch betitelten, fünften Album "V" anzuhören ist. Dieses erscheint demnächst als Neuauflage und das durchaus mit Plan, denn die Formation wurde vor exakt 40 Jahren gegründet und spielt offenbar seit geraumer Zeit auch wieder Gigs in der Heimat.

Weshalb die Scheibe in ihrer Erstauflage untergegangen ist, lässt sich kurz und knapp mit dem Begriff "Zeitgeist" erklären. Schließlich regierte 1994 auch in Norwegen das Phänomen Grunge, und nicht nur die Musik von RETURN ist diesem damals sprichwörtlich zum Opfer gefallen. Dabei machte die Formation ihre Sache nicht übel, denn das Gebräu aus dezentem Hard Rock der melodiösen, skandinavischen Schule und dezentem Pop-Appeal (in den zackigeren Momenten lassen EUROPE und TREAT grüßen, Künstler wie Bryan ADAMS oder THE POLICE haben ebenso ihre Spuren hinterlassen) kommt auch retrospektiv betrachtet durchweg auf den Punkt und weiß mit feinen Hooks zu gefallen. Für die Neuauflage wurde das Album durch ein Re-Master von Chris Lyne zwar klangtechnisch aufgewertet, der typische Pop-Rock/AOR-Sound jener Tage wurde jedoch beibehalten.

Dass dieser Re-Release ohne Bonus-Material erscheint, ist zwar schade, ein reichlich bebildertes Booklet mit Liner Notes von Dave Reynolds lässt die Chose in Summe aber dennoch als aufgewertet durchgehen. Interessiert? Dann los, denn auf Grund der limitierten Auflage von 1000 Stück dürfte "V" schnell zum gesuchten Sammlerstück werden.