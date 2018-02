Flotter Qualitäts-Speed-Metal aus Kolumbien.

REVENGE ist ein Phänomen. Die kolumbianische Metal-Szene ist ja sonst eher für ziemliches Gerümpel bekannt, aber diese Jungs schaffen es, Speed Metal auf höchstem internationalem Niveau zu produzieren und dabei noch ein beeindruckendes Tempo vorzulegen. "Spitting Fire" ist das siebte Album in knapp 13 Jahren, dazu gibt es aber noch eine ganze Flut von EPs.

Wie immer ist auch das neue Scheibchen gut produziert und mit einem schönen Artwork ausgestattet.

Hinter der internationalen Konkurrenz brauchen sich die Jungs jedenfalls nicht zu verstecken. Viele namhaftere Truppen wären froh, ähnlich viele Ohrwürmer im Programm zu haben - mit 'Rise Of The Braves' gibt es sogar einen richtigen Hit, der in Zukunft bei den Aftershow-Parties diverser Festivals laufen sollte. Überzeugend finde ich auch die immer wieder anklingenden MAIDEN-Zitate in den Gitarrenharmonien.

Zur allerersten Speed-Liga fehlt aus meiner Sicht ein noch etwas stärkerer und eigenständigerer Sänger. Nicht falsch verstehen: Hellfire macht seinen Job hier schon ganz gut, aber "ganz gut" reicht halt nicht zur Weltklasse.

Für das KIT-/HOA-Publikum ist hier jedenfalls wieder mal alles richtig gemacht worden, und auch beim TRVEHEIM sollte man mal schauen, ob man die Band nicht auf die Bühne zerren kann. Jeder Song knallt ordentlich, es gibt kaum Momente zum Durchschnaufen, und nach 32 Minuten ist man überrascht, dass der Spaß schon wieder vorbei ist. Auf diesem Level könnt ihr gerne weitermachen, Jungs!

Anspieltipps: Heavy Metal Friends, Rise Of The Braves, Spitting Fire.