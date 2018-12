Ein absolutes Referenzwerk in Sachen traditioneller Live-US-Metal.

Ich entstamme einer Epoche, in der Live-Alben meist noch ein wesentlich höherer Stellenwert als den jeweiligen Studioaufnahmen einer Band zugeschrieben wurde. Live-Scheiben waren zu jener Zeit so etwas wie die Visitenkarte einer Band. Man denke beispielsweise nur an KISS mit ihren beiden "Alive"-Scheiben, IRON MAIDEN mit "Live After Death" oder JUDAS PRIEST mit "Unleashed In The East". Diese Zeiten gehören leider längst der Vergangenheit an und Live-Aufnahmen dienen heutzutage größtenteils als Bonusbeilage eines regulären Studio-Albums, um Käufern in Zeiten massiv abnehmender Verkaufszahlen einen zusätzlichen Kaufanreiz zu bieten. Daher erfreut es mich immer umso mehr, wenn kleinere, noch unbekanntere Bands trotzdem den mutigen Weg einer Live-Veröffentlichung wählen. Wenn das Endergebnis dann auch noch so hervorragend ausfällt wie im vorliegenden Fall, fühle ich mich wie im siebten Metal-Himmel. REVERENCE aus Detroit ist eine dieser angesprochenen Bands und veröffentlicht mit "Vengeance Is ... LIVE" nicht weniger als ein absolutes Referenzwerk in Sachen traditionellem Live-US-Metal.



Die 2010 gegründete Band besteht aktuell aus Scott Oliva (Ex-WIND WRATH, INNERSTRENGHT) am Gesang, Steve 'Dr. Killdrums' Wacholz (Ex-SAVATAGE/CRIMSON GLORY) am Schlagzeug, Bryan Holland (Ex-TOKYO BLADE) an der Gitarre, Paul Kleff (Ex-METAL CHURCH Live, FIREWÖLFE) ebenfalls an der Gitarre und Russ Pzutto (TWISTED SISTER Live, DEE SNIDER) am Bass. Nach zwei EPs sowie den beiden hochklassigen Longplayern "When Darkness Calls" und "Gods Of War", die übrigens noch vom damaligen Frontmann Todd Michael Hall (RIOT V) gesanglich veredelt wurden, war es nun einfach an der Zeit, die Welt von ihren außergewöhnlichen Livequalitäten zu überzeugen.

"Vengeance Is ... Live" enthält 15 Perlen feinsten US-Power-Metals und besticht mit einer Gesamtspielzeit von gut 75 Minuten. Von ihrer letztjährig veröffentlichten EP "Foreverence" finden sich mit 'Fire Lord', 'Phoenix Rising' und 'New Order' gleich alle drei damalig neu komponierten Songs wieder. Mit SAVATAGEs 'Power Of The Night' und IRON MAIDENs 'Wasted Years' befinden sich zusätzlich auch zwei erstklassige Coversongs auf dem Album, die sich nahtlos ins Gesamtbild einfügen, ohne jedoch dabei den Eigenkompositionen die Show zu stehlen, was ich als riesengroßes Kompliment gegenüber REVERENCE ansehe.



Sänger Scott Oliva erinnert mit seinem meisterhaften Gesang des Öfteren an eine metallischere Ausgabe von Zak Stevens (SAVATAGE, CIRCLE II CIRCLE) und macht seinen Vorgänger Todd Michael Hall aufgrund seiner grandiosen Gesangsperformance mehr als vergessen. Zudem finden sich auf dem unverfälscht produzierten Album jede Menge außergewöhnliche Gitarrenriffs und packende, zum niederknien geeignete Melodien wieder. Sucht man jedoch händeringend nach dem sogenannten Haar in der Suppe, so könnte man die unnötigen Pausen zwischen den einzelnen Songs als leicht störend empfinden, da sie den Konzertfluss etwas behindern.



Nichtsdestotrotz überzeugt die Scheibe, welche außerdem noch mit einem umwerfenden Artwork versehen wurde, von der ersten bis zur letzten Note und gehört ohne Übertreibung zu den besten aus Amerika kommenden Live-Veröffentlichungen der letzten Jahre. Jeder qualitätsbewusste US-Metal-Fan, der Bands wie METAL CHURCH, SAVATAGE, RIOT, IRONFLAME oder VICIOUS RUMORS zu seinen Favoriten zählt, sollte sich dieses Album zwingend zulegen!