Jetzt schon ein Death-Metal-Highlight des Jahres!

Der 19.01.2018 sollte ein Festtag für alle Death-Metal-Maniacs sein. Neben den starken Alben von den Label-Kollegen DECAYING und MASSIVE ASSAULT erscheint an eben diesem Tag das sechste Studioalbum von REVOLTING. Fast sechs Jahre nach ihrem letzten Album "Hymns Of A Ghastly Horror" sind die Schweden um Rogga Johansson (u.a. PAGANIZER, THE GROTESQUERY, RIBSPREADER) mit "Monolith Of Madness" zurück.



War der besagte Vorgänger schon gut, kann "Monolith Of Madness" dieses jedoch nochmal um einiges toppen. REVOLTING liefert Old School Death Metal der besten schwedischen Schule in allerbestem HM-2-Sound. Saubere Gitarrenarbeit, drückende Riffs, gutes Songwriting, böse tiefe Growls und eine extrem druckvolle Produktion sind die Stoffe, aus denen "Monolith Of Madness" gemacht ist.



REVOLTING liefert von den drei genannten Bands das deutlich beste Album ab und steht für mich fast auf einer Stufe mit meinem persönlichen Album des Jahres 2017, mit "Flesh Hammer Prophecy" von ENDSEEKER. Hammer!