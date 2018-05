Gefälliger Melodic Metal

Die schwedische Band REXORIA wurde erst 2016 gegründet, war aber mit Frontfrau Frida Ohlin und ihren drei Mannen ( Jonas Gustavsson: Gitarre unc Bass, Cristofer Svensson: Gitarre, Martin Gustavsson: Drums) schon auf Tour mit BLOODBOUND, THOBBE ENGLUND, CRYSTAL VIPER und BATTLE BEAST. Sie sagt von sich selbst auf ihrer Homepage, dass sie "melodischen Hardrock mit Folkeinflüssen" spielt. Außerdem redet die Band von "burning guitar riffs and blasting drums", die sich mir aber nicht so ganz aufzeigen. Was sich auf jeden Fall gut macht, ist jedoch die Stimme von Frida.

Seit Januar gibt es ihr Debütalbum "Queen Of Light", angesiedelt im Melodic Metal und angereichert mit etwas Rock. Das gesprochene Intro 'The Land In Between' ist ganz nett und wird sich sicher irgendwann einmal prima als Intro für ein Konzert eignen. Mit 'Stranded' und dem Titelsong geht es dann - zwar immer noch leicht verhalten - ein wenig rockiger zur Sache, während man 'Voice Of Heaven' ein bisschen mit Folkelementen anreichert. Erst bei 'Way To Die' erahnt man ein wenig Heavy Metal, auch wenn ich persönlich den "Urschrei" von Frida am Ende eher entbehrlich finde. Versöhnlich stimmt mich dann wieder die wunderschöne Ballade 'Song By An Angel'. Mit 'Next Generation', 'The Saviour' und 'Hurricane' geht es dann doch wieder etwas mehr zur Sache, bevor 'My Spirit Will Run Free' und 'You'll Be Alright' noch einen kleinen Kick draufsetzen und auch mal richtig den Fuß wippen und sogar das Haupt bangen lassen.

Fazit: Ein nettes Album, das man gut auflegen kann, dem aber irgendwie noch der letzte Kick fehlt. Es rauscht so ein bisschen an einem vorbei, dabei ist eigentlich eine Menge Potenzial vorhanden. Und ein richtiger Mitgrölhit wäre natürlich auch nicht schlecht. Ja, ja, ich weiß, dass das nicht einfach ist, den hätte jede Band immer wieder gerne. Trotzdem ist "Queen Of Light" ein sehr ordentliches Debütalbum und man darf gespannt sein, was REXORIA noch so auf die Beine stellt. Wie schon gesagt, Potenzial ist auf jeden Fall vorhanden.