Friss oder stirb!

Kaum zu glauben, aber die Jungs von REZET feiern in diesem Jahr ihr 15-jähriges Bandbestehen. Und wie kann man das als Thrasher von Welt besser feiern als mit einer neuen Platte? So erscheint in diesen Tagen mit "Deal With It" das erst vierte Studioalbum der Schleswiger, das uns jedoch erneut wunderbar lupenreinen, aber trotzdem verspielten, angriffslustigen und vor allem abwechslungsreichen Thrash Metal zu bieten hat.



Sicherlich schielt REZET vermehrt in die Bay-Area und lässt sich vom wunderbaren Sound solcher 80er Jahre Heroen wie FORBIDDEN, DEATH ANGEL, TESTAMENT und HEATHEN leiten. Und mal geht der Blick etwas nördlicher Richtung ANNIHILATOR und ANVIL, mal etwas mehr in Richtung New York, wo OVERKILL und ANTHRAX das Zepter an sich gerissen haben. Lange Rede, kurzer Sinn, mit "Deal With It!" gibt es für Fans wieder deftige Riffs, ein formidables, durchgängiges Tempo, hier und dort Melodien, die hängenbleiben, und dank Songs wie 'Treadmill To Hell', 'Thunder Raiders' oder auch dem Abschlussbrocken 'Pile Of Shards' wieder anständige Ohrwürmer, die sich nicht vor den Großen der Szene zu verstecken brauchen.



Dabei machen auch die klaren und dennoch forschen Vocals von Frontsirene Ricky eine sehr gute Figur und gemeinsam mit dem neuen Klampfer Heiko an seiner Seite zaubern sie uns reihenweise tolle Songs in die Ohren. Teils verspielt, teils mit Scheuklappen ab auf die Matte, so mag ich meinen klassischen Thrash. Und da ich sicherlich nicht alleine mit dieser Meinung auf weiter Flur bin, hoffe ich, dass "Deal With It!" und allen voran REZET jene Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen. Zum Jubiläum sei es ihnen in Anbetracht der blitzsauberen Leistung auf Album Nummer vier definitiv zu wünschen.