Ein Vergleich, der sich lohnt

Der Vorgänger "Deal With It!" war im Februar 2019 ein richtig heißes Eisen, das stilistisch überall herumwilderte, wo der Thrash Metal schon in den 1980er Jahren beheimatet war: In Kalifornien, New York, zum Teil Kanada und natürlich auch hierzulande. Zum 15. Bandgeburtstag hat sich REZET also selbst das größte Geschenk gemacht. Nun folgt mit "Truth In Between" Album Nummer fünf das wohl abwechslungs- und facettenreichste der Nordköppe um Frontmann Ricky Wagner, da es den Stil des Vorgängers zwar konsequent weiterführt, ab und an jedoch auch in anderen Gefilden eine gute Figur macht.

So ist "Truth In Between" zum einen ein äußerst konsequentes und in Sachen Songwriting auch richtig spannendes Album geworden, das zum anderen stilistisch überrascht. Hier halten coole Melodien fest das Heft in der Hand ('Back For No Good', 'Half A Century'), dort regiert der Groove ('Populate. Delete. Repeat.'), hier kommt ein bockstarker Rock'n'Roll-Flair auf ('Renegade'), dort glänzt äußerst klassisches Stahlgut, das die Jungs scheinbar mit der Muttermilch aufgesogen haben ('I'm Not Gonna Stop', 'Never Satisfied'). Und dennoch kommt dank Tracks wie 'Deceived By Paradise' und '(Un)certain Crimes' der Traditions-Thrash Metal auch aktuell nicht zu kurz. Selbst bei ruhigen Momenten wie 'Infinite End' sind die vier Jungs vollends in ihrem Element. Ein klarer Sound, eine hungrige und in sich stimmige Band sowie ein gelungenes Händchen für das gewisse Extra an Gesellschaftskritik.

Leider – und hierbei hat der nur 42-minütige Vorgänger die Nasenspitze vorne – ist die neuste REZET-Platte mit üppigen 56 Minuten auf 13 Songs verteilt ein richtig schwerer Brocken, dem ein, zwei Songs weniger wohl etwas mehr Leichtfüßigkeit gebracht hätten. Jedoch ist die Band aktuell einfach spannender, da unberechenbarer und abenteuerlustiger, fast schon mutiger beim Blick über den Tellerrand hinaus.

Wie dem auch sei: Sowohl vom Vorgänger als auch vom aktuellen Bollwerk bin ich absolut begeistert und muss beide Alben auf eine gleiche Stufe stellen. Objektiv gesehen hat sich REZET in den letzten vier, fünf Jahren musikalisch enorm entwickelt und den ganz eigenen Musikstil gefunden, der den sympathischen Vierer von anderen 08/15-Thrash-Metal-Veröffentlichung aber mühelos abgrenzt. "Truth In Between" ist noch früh in diesem Jahr ein über weite Strecken bockstarkes Ausrufezeichen und macht auch mit textlich erhobenem Zeigefinger und musikalisch breiter Brust eine sehr gute Figur.