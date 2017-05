Alles neu macht der Mai.

Das Musikbusiness kann schon seltsame Formen annehmen. Als aus rechtlichen Gründen aus RHAPSODY im Jahr 2006 RHAPSODY OF FIRE wurde, stiftete dies bereits Verwirrung. Das Chaos war perfekt, als Gitarrist und Gründungsmitglied Luca Turilli anno 2011 die Band verließ und unter dem Banner LUCA TURILLI'S RHAPSODY seine Version beziehungsweise Vision der Musik parallel weiterführte. Roby De Micheli konnte ihn zwar nicht ersetzen, aber doch die Lücke füllen. Doch damit nicht genug: Der Paukenschlag folgte und RHAPSODY OF FIRE verkündete Ende 2016 den Ausstieg von Sänger Fabio Lione und Schlagzeuger Alex Holzwarth. Das ließ das letzte Gründungsmitglied Alex Staropoli nicht lange auf sich sitzen und so traten Giacomo Voli und Manu Lotter an Gesang beziehungsweise Schlagzeug die Nachfolge an. Währenddessen hat sich unter RHAPSODY REUNION das langjährige Line Up mit Turilli, Lione & Co (ohne Staropoli) zusammengefunden, um 20 Jahre "Symphony Of Enchanted Lands" sowie den Abschied der Band in dem Line Up mit einer großen Tour zu feiern. Alles klar?



Quasi um zu zeigen und beruhigen, dass RHAPSODY OF FIRE es immer noch kann, gibt es nun mit "Legendary Years" Neueinspielungen der 14 repräsentativsten Songs aus der RHAPSODY-Ära (1997-2006) mit dem neuen Line Up um Staropoli. Ein Blick auf die Trackliste sollte jeden RHAPSODY-Fan mit der Zunge schnalzen lassen, denn nebst den üblichen Verdächtigen ('Land Of Immortals', 'Emerald Sword', 'Dawn Of Victory', 'Holy Thunderforce'), sind mit 'Beyond The Gates Of Infinity', 'Legendary Tales', 'Dargor, Shadowlord Of The Black Mountain', 'The Dark Tower Of Abyss' oder 'Rain Of A Thousand Flames' Nummern verewigt, die bisher keine der RHAPSODYs regelmäßig oder überhaupt gespielt hätte.



Es ist natürlich ein relativ waghalsiges Vorhaben einen Sänger, der seit 20 Jahren das Klangbild geprägt hat, auszutauschen. Insbesondere Fabio Lione war für mich trotz Power Metal in der Schublade immer sehr angenehm hörbar und charakterstark. Giacomo Voli klingt im Vergleich in meinen Ohren etwas "typischer" für das Genre, man könnte auch austauschbarer sagen. Das hat zur Folge, dass ich in meinem inneren Ohr immer Lione parallel singen höre. Nach ein paar Durchläufen legt sich dieser Zustand und man muss Staropoli attestieren, dass er mit Giacomo zumindest ein goldenes Händchen bewiesen hat, insbesondere höher Tonlagen liegen ihm gut (Highlight: 'Wings Of Destiny'). Der zweite Neuzugang Manu Lotter (EMIL BULLS, THE BELLEROPHON PROJECT) macht eine sehr solide Figur an den Drums, hält sich überwiegend an die Vorlagen, glänzt hier und da mit zusätzlichen Fills (Highlight: 'Rain Of A Thousand Flames').

Der druckvolle und transparente Sound von Seeb Levermann (ORDEN OGAN) ermöglicht insbesondere bezüglich der Songs von "Legendary Tales" und "Symphony Of Enchanted Lands" einerseits ein neues Hörerlebnis, andererseits muss ich auch feststellen, dass die Magie der frühen Werke flöten geht. Unklar bleibt mir, wieso "Symphony Of Enchanted Lands II", das letzte Album unter dem RHAPSODY-Banner, für "Legendary Years" nicht berücksichtigt wurde. Zu viel (echtes) Orchester zum Neuaufnehmen? Oder wollte Staropoli nur den ersten Teil der Saga berücksichtigen?



Wie auch immer. "Legendary Years" ist für RHAPSODY-Fans sicherlich eine feine Sache, um die alten Songs nochmal neu zu entdecken, denn was die Neueinspielungen schaffen, ist die (erneute) Erkenntnis, wie stark das Material ist, welches überwiegend Turilli/Staropoli zusammen komponiert haben. Darauf lege ich gleich "Legendary Tales" ein und bin gespannt, wie es sich um die RHAPSODYs weiterentwickelt. Jetzt gilt es für RHAPSODY OF FIRE 2.0 mit neuem Material das Erbe anzutreten.