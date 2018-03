Gelungener Einstand der finnischen Rocker!

2014 gegründet veröffentlicht die Band RHINO PROOF jetzt ihr selbsbetiteltes Debüt. Die Finnen haben sich dem klassischen Hard Rock alter Schule verschrieben. Die Inspirationsquellen liegen unüberhörbar in den frühen 70er Jahren, als Bands wie DEEP PURPLE, WHITESNAKE, BAD COMPANY und FREE Rockgeschichte schrieben.



Man merkt, dass es sich bei den Protagonisten um alte Hasen handelt, die hier ihre komplette Erfahrung ausspielen. Gekonnt werden Hard Rock, Blues und Southern Rock Einflüsse verarbeitet, ohne dass irgendwo der Gedanke des Plagiatismus aufkommen würde. Und auch wenn Promotexte sehr gerne übertreiben, die Mucke des finnischen Quintetts geht tatsächlich unter die Haut. Einen Hauptanteil daran hat Frontman Jukka Nummi, der das gewisse Etwas in der Stimme hat, um diese Art von Mucke authentisch zu singen. Authenzität ist hier sowieso das Stichwort, denn authentisch ist RHINO PROOF zu 100%. Den Beweis dazu liefern die Finnen bei jedem der elf enthaltenen Stücke.



Die alten Hasen treten so langsam alle ab, aber mit Bands wie RHINO PROOF und diesem klasse Erstlingswerk braucht man sich um das musikalische Erbe keine Sorgen machen.



Anspieltipps: Code Of The Road, Heartland, Gravity, Devils Playground