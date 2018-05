Eine wahre Freude!

Bereits seit 2002 treibt RIBSPREADER sein Unwesen. RIBSPREADER? Ich muss gestehen, dass ich den Namen bislang nicht gehört habe. Dabei steckt hinter der Band durchaus bekanntes Personal. So wurde RIBSPREADER von den PAGANIZER-Mitgliedern Rogga Johansson und Andreas Carlsson gegründet und die beiden konnten für die ersten beiden Alben niemand anderes als EDGE OF SANITY-Mastermind Dan Swanö gewinnen. Aus diesem Ursprungstrio ist leider nur noch Rogga Johansson übrig geblieben. "The Van Murders - Part 2" ist jetzt das siebte Studioalbum und rein namentlich der Nachfolger zum 2011er Album "The Van Murders".

Nachdem ich mir auch einen kurzen Eindruck gemacht habe, wie RIBSPREADER in den Anfangszeiten geklungen hat, kann ich sagen, dass sich musikalisch bei den Jungs nicht viel getan hat. Hier regiert morbider Death Metal. Die Tracks sind sehr intensiv und brutal. Grund dafür sind geile Riffs, treibende Drums, die dem Album einen geilen Drive bescheren, geile Vocals und ein alles niederwalzender Sound. Egal ob 'Flesh Desperados', 'Back On Frostbitten Shores', 'Meat Bandit' oder das coole Instrumental 'The Cleaners Theme 2', die Songs machen einfach Spaß und sorgen für eine gute Unterhaltung.

An RIBSPREADER werden Death-Metal-Maniacs ihre wahre Freude haben. Auch wenn die Jungs das Rad nichtmal ansatzweise neu erfinden, zeigen sie dennoch, warum Leute dieses Genre so lieben. Ich werde mich wohl zeitnah mit den alten Veröffentlichungen RIBSPREADERs vertraut machen müssen.