Black Metal made in Finnland - ein sehr klarer Fall!

Es ist eigentlich unschwer zu erkennen, welchem Heimatland der neue Release von RIENAUS entspringt, denn auch wenn die finnische Black-Metal-Szene ihre Eigenheiten eher in den punkigen Abteilungen des Genres sieht, gibt es darüber hinaus auch Formen der Raserei, die man unschwer bei der Standortbestimmung nutzen kann. Da wären wir dann auch schnell bei "Saatanalle", einem Album, das maßgeblich von heimischen Acts wie BEHEXEN und vor allem HORNA geprägt wurde, hier und dort auch mal den räudigen Grobschnitt von IMPALED NAZARENE einlädt, am Ende aber eben genau den Kompromiss aus all diesen Einflüssen wiedergibt und damit genau den richtigen Weg wählt.



Man mag zwar darüber streiten, ob die Band ihren Konsens aus purer blasphemischer Raserei auf der einen und melodischem Black Metal auf der anderen Seite nicht ein wenig überstrapaziert, weil einige Songs mitunter doch sehr lang und nicht sonderlich abwechslungsreich gestaltet wurden. Doch im Großen und Ganzen führt genau das dazu, dass die Intensität des Materials zunehmend ansteigt, die hypnotischen Faktoren irgendwann massiv greifen und man selbst das etwas monotone Geschrei irgendwann als wichtiges Stilmittel akzeptiert, das die Nummern von "Saatanalle" immerzu vorantreibt.



Dass die Scheibe indes keine Festlichkeit für echte Ästheten ist, soll aber nicht verschwiegen werden. Vielmehr versteht sich RIENAUS als typischer finnischer Black-Metal-Act, der aus alter Tradition heraus seine Songs entwirft, diese Tradition auch aufrechterhält und dabei mindestens genauso motiviert ist, wie Sir Luttinen und Co., als ihre Bands noch sehr aktiv in der Szene mitmischten. Fehlende Originalität ist zwar ein Manko, das nicht abzustreiten ist, doch mit der immensen Entschlossenheit, die "Saatanalle" charakterisiert, kann auch das wieder größtenteils wettgemacht werden. Reinhören, bitte!



Anspieltipps: Hänen Armostaan, Pimeä Hehku