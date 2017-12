Fetter In-Your-Face-Stoff

Sich zwischendurch einfach noch mal richtig aufs Fressbrett hauen zu lassen (natürlich im übertragenen Sinne), ja, das hat was. Doch bei der kunterbunten Auswahl bekannter Tonträger, die diese Aufgabe mit der entsprechenden Aggression füllen, steht man manchmal wie der Ochs vorm Berg: Womit also Prügel einstecken? Mein Tipp daher: Einfach mal die neue Scheibe von RIG TIME! antesten und währenddessen spüren, wie vielseitig moderner Hardcore sein kann, wenn er hin und wieder mit einigen metallischen Nuancen versehen wird. Natürlich steckt keine kreative Revolution hinter diesem Gedanken und genauso wenig mag man "War" eine allzu markante Originalität nachsagen. Doch Fakt ist nun einmal, dass die Jungs aus La Crosse ernsthaft bemüht sind, die oftmals kritisierte Eintönigkeit der Szene zu durchbrechen, ohne dabei deren brachiales Erscheinungsbild in Frage zu stellen.



Und so gibt es neben den vermeintlich typischen Brutalo-Arrangements gerne auch mal ein ausgedehntes Sludge-Riff ('Discomposure'), einen kurzen Exkurs in Sachen Brachial-Doom ('Vengeance'), einen satten Schuss punkiges ('Restricted') und natürlich klassischen Hardcore mit derbem Gebell, fetten Midtempo-Grooves und starightem Riffing - und all das auf einem verdammt hohen Niveau und einem Aggressionslevel, der selbst gestandenen Acts wie TERROR, PRO-PAIN und MERAUDER das Fürchten lehren sollte. Geil!



Wenn der Krieg nach knappen 25 Minuten wieder Geschichte ist, weiß man auf alle Fälle, dass RIG TIME! kompromisslos, vor allem aber siegreich über's Schlachtfeld gezogen ist. "War" ist ein echtes Bonbon in Sachen zeitgemäßes Hardcore-Geballer, letztendlich aber auch grenzüberschreitend - für Freunde des aggressiven Metal-Entertainments dringend zu empfehlen!



Anspieltipps: Garbage, Deserve, Vengeance