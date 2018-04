Mehr über Right To The Void

Eine gute EP, die nach mehr verlangt!

RIGHT TO THE VOID wurde in den vergangenen Jahren schon in alle erdenklichen Schubladen einsortiert, nur um kurz darauf festzustellen, dass die Band nicht sonderlich spartenrein arbeitet und das eingeschränkte kategorische Denken nicht wirklich angebracht ist. Selbst mit einem Release wie "Lunatio" schafft es Truppe noch, sich über einige Grenzen hinwegzusetzen und Homogenität nicht als Voraussetzung für einen spannenden, straighten Release zu werten - aber ist das auch gut so?

Die neue EP kann mit ihren drei frischen Stücken jedenfalls nicht so weit polarisieren, dass RIGHT TO THE VOID als kunterbunter Crossover des modernen Metals durchgehen würde. Die Pendelbewegungen zwischen melodischem Death Metal, brachialerem, groivigem Stoff und vereinzelten Metalcore-Anflügen sind fließend, und auch wenn man auf "Lunatio" keine arg lebendigen Hooklines erfährt, so überzeugt das Songtrio mit reichlich Aggression, einen angenehmen Hang zum Expermentellen und in der vergleichsweise knappen Zeit auch für ein Höchstmaß an Abwechslung.

Nichtsdestotrotz dürfte der Stoff der französischen Combo auf einem vollwertigen Release noch einen Zacken besser funktionieren, weil die Kontraste in der kurzen Zeit nicht so richtig zur Wirkung kommen. Alle drei Tracks von "Lunatio" überzeugen - aber den Charakter einer flüchtigen Momentaufhnahme kann die Scheibe nicht ablegen. Macht aber eigentlich auch nichts.

Anspieltipp: Lines