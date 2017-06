Ach du wunderschöne Melancholie!

Als Gitarrist der norwegischen Prog-Rocker AIRBAG hat Bjørn Riis in der Vergangenheit schon Schlagzeilen machen können. Doch der stets nachdenkliche Songwriter hat noch wesentlich mehr im Köcher, als er bei seiner Stammkapelle zum Ausdruck bringen kann. Mit "Forever Comes To An End" veröffentlicht er nun ein unglaublich introvertiertes Werk, das über weite Strecken von seiner Melancholie lebt, dann aber auch wieder mit bezaubernden Harmonien für wohliges Gänsehaut-Flair sorgt und zuletzt mit seiner minimalistischen Instrumentierung für maximale Begeisterung sorgt - so wie die letzten Alben von AIRBAG es auch schon taten.



Doch Riis distanziert sich insofern von seinem eigentlichen Betätigungsfeld, dass er noch mehr die Stille genießt, seine Gitarre fast schon in Singer/Songwriter-Manier nur dann zum Einsatz bringt, wenn ein längeres Solo mit einer wunderschönen Melodie garniert werden soll, und selbst dann in sich hineinhorcht und mit sanfter Tastenbegleitung und rein akustischer Begleitmusik all das auskostet, was die ihm eigene Nachdenklichkeit ihm kompositorisch beschert - und das sind heuer sieben bezaubernde Lieder, die den Charakter Riis noch einmal aus einer völlig anderen Perspektive zeigen, die wiederum mindestens genauso anspruchsvoll erscheint wie der Stoff, den der Gitarrist bei AIRBAG zum Besten gegeben hat.



Doch vielleicht sollte man diesen Vergleich am Ende vermeiden, denn "Forever Comes To An End" erzählt seine eigenen Geschichten, hat sein eigenes musikalisches Innenleben und spielt mit seinen eigenen Crescendos, die letztendlich auch das Salz in der Suppe dieser Scheibe sind. In der Summe ist es einfach nur schön, was in diesen sieben Kompositionen geschieht, und damit ist jedwede Frage nach der Legitimation dieses Alleingangs mit sehr viel Kraft erwürgt. Mehr davon, Mr. Riis!



Anspieltipps: The Waves, Winter