A Clash Under The Northern Wind (Single)

Ein Indiz des klaren Fortschritts!

Blickt man auf die letzte RIMFROST-Scheibe zurück, bleibt erst einmal nur die Erinnerung an einen epischen Longplayer, der sich verzweifelt an den Vorgaben von IMMORTAL und Co. die Zähne ausgebissen hat. Anderthalb Jahre später meldete sich die schwedische Kapelle nun wieder zu Wort und hat aus den Kritiken scheinbar auch ihre Lehren gezogen. Zur Diskussion steht zwar diesmal nur ein einziger Track, der als Appetizer für die nächste Scheibe ins Rennen geschickt wird, als solcher aber seinen Zweck voll und ganz erfüllt und mehr Hunger macht, als man nach den letzten Eindrücken vermutet hätte.

"A Clash Under The Northern Wind" ist ein knapp elfminütiges Epos, das mit vielen Programmwechseln, einigen starken Breaks und vielschichtigen melodischen Ansätzen wirklich bestens unterhält und den finalen Nachbesserungsbedarf lediglich in Puncto Heavyness sieht. Nimmt man jedoch die tolle Gitarrenarbeit und die präzise verzahnten Arrangements zum Maßstab für die Bewertung, darf tatsächlich gejubelt werden - denn hier macht sich deutlich bemerkbar, dass bei RIMFROST eine deutliche Weiterentwicklung in Kraft getreten ist.

Lassen wir uns also mal überraschen, was die neue Scheibe bringen wird. Sollte "A Clash Under The Northern Wind" jedoch die qualitative Messlattte sein, darf man jetzt schon extrem neugierig werden!