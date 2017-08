Beknackte Aliens!

Wo genau der Fehler in den Gedankengängen der RINGS OF SATURN-Musiker liegt, bleibt Spekulationssache. Dass die Herrschaften aber gelinde gesagt ein paar Tassen zu wenig im Schrank haben, sollte jedem klar sein, der sich auch nur annähernd mit dem invasorischen Konzept der freakigen Amis beschäftigt hat. Und da haben wir von der Musik noch gar nicht gesprochen.

Denn Letztgenannte ist auch auf "Ultu Ulla" nix für schwache Nerven, weil RINGS OF SATURN einmal mehr alles zulässt, was halbwegs extrem und irritierend klingt. Die zehn Stücke strotzen nur so vor musikalischem Selbstbewusstsein und erlauben sich daher auch Strukturen und Arrangements, die tatsächlich nicht mehr von dieser Welt sind. Irrwitzige Leadgitarren sind dabei eines der Stilmittel, das die Band gerne mal überstrapaziert. Im Eiltempo wird hier geschreddert, gebreakt, dann noch schneller auf dem Griffbrett stolziert und obendrein in den wildesten Taktfolgen das Groove-Schema aufgebaut, dass "Ultu Ulla" in Sachen Brutalität besser dastehen lässt.

Doch die meisten Songs der neuen Scheibe sind zu unstrukturiert, zu sehr frei Schnauze und schließlich auch irgendwie unkontrolliert und nervig. Wenn in 'The Relic' und 'Prognosis Confirmed' mal kurz eine leicht nachvollziehbare Melodie aufblitzt, kommt das fast schon einem Gnadengesuch gleich, da "Ultu Ulla" viel zu selten auf den Hörer zukommt und den lebendigen Aspekt der Songs so weit in den Vordergrund stellt, dass man ihnen irgendwann auch gar nicht mehr folgen will.

Was andernorts sicherlich als experimentelles Djent-Highlight gefeiert wird, ist hier viel zu anstrengend und bis auf wenige Phasen nicht schlüssig. Dass die Musiker definitiv einiges auf dem Kasten haben und gerade handwerklich besser frickeln als 90 Prozent des Kollegiums, mag zwar wahr sein. Aber was hilft das, wenn man die vielen Ideen und Riffs nicht so weit erden kann, dass der Hörgenuss auch tatsächlich ein solcher ist? Und genau das ist hier das vorrangige Problem!