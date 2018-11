Geburtstagsgeschenk für eine Legende

Die Geschichte von RIOT ist von vielen Phasen geprägt und deckt vom klassischen Hardrock bis zum speedigen Heavy Metal eine große Bandbreite ab. Dabei war die Band um den viel zu früh von uns gegangenen Gitarrist Mark Reale auch Szenevorreiter wie beispielsweise der Klassiker "Fire Down Under" aus dem Jahr 1981 beweist. Ein weiterer Klassiker in der Historie ist zweifelsfrei das Comeback-Album "Thundersteel", das nach einem fünfjährigen Hiatus 1988 wie eine Bombe einschlug.



Mit dem neuen Sänger Tony Moore ging es deutlich härter und flotter zu Werke als noch auf den frühachtziger Werken wie "Restless Breed" oder "Born In America". Das war melodischer Heavy Metal mit ganz deutlicher Speed-Metal-Kante in Formvollendung. Songs wie 'Thundersteel', 'Flight Of The Warrior' oder 'Johnny's Back' sind unumstößliche Klassiker, die auf keiner US-Metal-Compilation fehlen sollten. Gerade Moores schneidenden Vocals sind ein echter Hochgenuss.



Klar, die meisten von euch wissen das natürlich längst und ich erzähle das auch nur, weil gerade die "30th Anniversary Edition" vor mir liegt. Und diese ist mit ein paar Boni ergänzt, die es zu begutachten gilt. Da ist in erster Linie die DVD, die zwei Livemitschnitte, ein Interview und ein paar Videoclips enthält.



Bei den Livemitschnitten handelt es sich um einen Gig aus dem Jahr 1988, der in Halletsville, Texas, mitgeschnitten wurde und einer Show zum 20. Geburtstag von "Thundersteel" aus dem Jahr 2008 in Tokio. Das Interview wurde mit der japanischen Journalistenlegende Masa Itoh im Jahr 1989 geführt und die Clips gibt es zu 'Bloodstreets', 'Restless Breed' und 'Born In America'.



Wie man es von einer Aufnahme aus dem Jahr 1988 wohl erwarten kann, ist die Ton- und Bildqualität eher unterdurchschnittlich. Wenn man sich aber daran gewöhnt hat, macht die Show schon Spaß, zumal sie den Fokus klar auf "Fire Down Under" und natürlich "Thundersteel" legt. Die Band hat Energie, das Publikum geht gut ab, da weden durchaus nostalgische Gefühle geweckt. In Sachen Bild und Ton ist die Show aus dem Jahr 2008 natürlich deutlich besser. Die Setlist ist sehr abwechslungsreich und enthält neben "Thundersteel"-Klassikern auch Songs wie 'Narita' oder das fantastische 'Dance Of Death'. Die Energie scheint nicht so hoch wie einst in Texas zu sein, doch Tony Moore singt dafür fantastisch. Und darauf kommt es doch an.



Doch auch die CD enthält noch ein paar Boni. Da gibt es 'Buried Alive' und 'Bloodstreets' jeweils mit alternativen Enden sowie Liveversionen aus dem Jahr 1988 von 'On Wings Of Eagles', 'Flight Of The Warrior', 'Johnny's Back' und 'Thundesteel'. Die Qualität ist okay, aber letztendlich auch nichts, was mich hier vor Freude aus den Strümpfen hüpfen lässt.



Klar ist natürlich, dass Fans von traditionellem, melodischem, treibenden Heavy Metal "Thundersteel" auf jeden Fall in ihrer Sammlung brauchen, falls das noch nicht der Fall ist. Große Fans von RIOT dürften hier dank der Nostalgie-Boni ebenfalls zugreifen. Und sei es nur, weil es Mark Reale und Band es einfach verdient haben, gewürdigt zu werden.