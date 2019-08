Live-Bollwerk vor dem Herrn!

Richtig, RIOT V und Japan haben eine besondere Beziehung miteinander. Schließlich wurden bereits zwei der insgesamt fünf Live-Scheiben der US-Metal-Legende im Land der aufgehenden Sonne aufgenommen. Und so komplettiert das eher schlicht betitelte "Live In Japan 2018" das Trio Infernale und zeigt einmal mehr, dass Mike Flyntz und seine Mannen auf der Bühne zu Hause sind. "Live In Japan 2018" sprüht vor Spielfreude, purer Geilheit auf knackigen US Metal und eben der Klasse, die Songs wie 'Fight Or Fall', 'Swords And Tequila' oder 'Thundersteel' seit vielen Jahren einfach ausmachen.

Und dennoch ist "Live In Japan 2018", aufgenommen am 11.März 2018 im Club Citta, keine 0815-Live-Aufnahme. Mit sage und schreibe 23 Songs ist dieser Output mehr als üppig ausgestattet und in jeder einzelnen Faser absolut hörenswert. Der Sound ist eine Wucht und trotzdem wunderbar erdig, die Hallschen Vocals kommen wunderbar zur Geltung und dass die Japaner, wenn es um Kult Metal geht, eh ein sehr ekstatisches Gemüt haben, ist auch kein Geheimnis. Alles summiert sich dann in "Live In Japan 2018", das zudem in zwei verschiedene Abschnitte zu untergliedern ist.

Während die ersten elf Songs einen guten Querschnitt mit leichtem Fokus auf "The Privilege Of Power" und "Unleash The Fire" bieten – von neueren Songs wie das eröffnende 'Armor Of Light' über seit Jahren feste Gassenhauer der Marke 'Metal Soldiers' oder 'On Your Knees' bis hin zur Japan-Hommage 'Land Of The Rising Sun' – gibt es ab der zweiten Albumhälfte dann das gesamte "Thundersteel"-Album in vollständiger Länge zu hören. Meine Damen und Herren, schnallt euch an für eine grandiose Zeitreise ins Jahr 1988, denn RIOT schafft 30 Jahre später einen wunderbaren Spagat zwischen damaligem Glanz und heutiger Power.

Die Kombination aus Best Of und "Thundersteel" wie es leibt und lebt, sorgt für grölende Kehlen, in die Luft reckende Fäuste und ungemein vielen Ohrwürmern. Definitiv ist "Live In Japan 2018" ein Live-Highlight dieses Jahres und sorgt abermals für die Gewissheit, dass man RIOT V keinesfalls verpassen sollte, wenn man die Gelegenheit hat, diese absolute Kultband noch einmal zu sehen. Bei mir ist es auf einer damaligen Auflage des Rock Hard Festivals passiert – es war Liebe auf dem ersten Ton!