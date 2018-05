Toller Rock mit altem Grunge-Geist

Eine sehr schöne Debüt-EP ist "The Eye Of The World" von RIPE & RUIN, einer frischen Rockband aus St. Pauli. Die Band scheint den rohen Rockergeist der bekannten 90er-Grunge-Bands aufzugreifen und präsentiert hier fünf erfrischende Songs, die mich wohlig an beste PEARL JAM und TEMPLE OF THE DOG-Zeiten erinnern. Das liegt vor allem an der charismatischen Gesangsleistung von Gordon N. Domnick. Erstaunlich, wie souverän die Band in fünf Songs alle Facetten der alten Grunger abdeckt. Von kantig rockend ('She's Like The Sea') bis emotional brennend ('Clarity') kommen hier genau die Gefühle zum Tragen, die ein Album wie "Ten" berühmt gemacht haben.



Nun besteht die Gefahr, dass ihr denkt, RIPE & RUIN wäre eine PEARL JAM-Kopie. Nein, das meine ich nicht. Es ist die Art und Weise und der Ausdruck, der mich bei RIPE & RUIN an die Seattle-Legende erinnert und nicht unbedingt der Klang. Einfach mal anklopfen bei den Jungs vom Kiez.