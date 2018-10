This is Crossover!

Ich war noch nie ein Freund von Schubladendenken. Das einzige, was es bei mir hin und wieder gibt, ist eine Verschiebung der musikalischen Präferenzen. Für mich existiert in so ziemlich jedem Genre Musik, die mich anspricht oder auch nicht. Und warum sie dies eben tut oder auch nicht, nennt man wohl persönlichen Geschmack. So war ich in den 90ern dem Crossover-Genre mit Bands wie BIOHAZARD, CLAWFINGER oder RAGE AGAINST THE MACHINE sehr zugetan. Im Verlaufe des neuen Jahrtausends ist diese Liebe leider etwas eingeschlafen. Es war nicht so, dass ich diese Art von Mucke nicht mehr mochte, sondern für mich kam da irgendwie nichts Neues mehr nach, was mich so richtig begeistern konnte. Bis jetzt. Denn dann stoße ich mehr durch Zufall auf ein Video einer französischen Band. Und diese Nummer hat mich weggeblasen. Es handelte sich dabei um 'Here Comes The Boom' von RISE OF THE NORTHSTAR. Das Eröffnungsstück vom zweiten Album "The Legacy Of Shi" hat mich mit seiner Intensität regelrecht umgehauen und bei mir eine alte Liebe wieder entfacht.

Wenn man böse wäre, könnte man sagen, dass die Franzosen ungeniert bei den Großen des Genres wildern. Aber wenn man es so gut macht wie auf "The Legacy Of Shi" und das Ergebnis derartig in den Arsch tritt, dann wurde alles richtig gemacht. Freunde von oben genannten Bands werden genauso ihre Freude an der Scheibe haben wie Anhänger von MACHINE HEAD oder auch PANTERA, deren Einfluss man im Riffing und auch in den gelegentlich eingestreuten Doublebass-Einsätzen heraushören kann. Der Einbau von Hip-Hop-Elementen ist auch immer schlüssig und auf den Punkt. Dass hin und wieder auch in französischer Sprache gesungen wird, verleiht dem Ganzen noch den besonderen Touch und ein gewisses Alleinstellungsmerkmal.

"The Legacy Of Shi" ist Crossover 3.0. RISE OF THE NORTHSTAR hebt treffsicher und mit spielerischer Leichtigkeit ein komplettes Genre auf ein neues Level!