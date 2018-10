Direkt noch eine RAINBOW-Live-Scheibe

Ritchie Blackmore hat offenbar ein Gespür dafür, wie er selbst seine treuesten Fans irgendwann verärgern kann. Nachdem er sich über zwei Jahrzehnte zu einer RAINBOW-Reunion hat anbetteln lassen, die er zum Unmut vieler nicht mehr vor dem Ableben von Ronnie James Dio hat realisieren können, nutzt er seine überraschende Rückkehr ins Hardrock-Business nun, um das schmale Material der wenigen Live-Gigs komplett auszuschlachten.

Bereits im vergangenen Jahr gab es mit "Memories In Rock" eine Compilation der beiden Deutschland-Shows, bei denen sich die neu formierte Band noch mit der Kritik abfinden musste, nicht sonderlich gut aufeinander abgestimmt zu sein. Zwar konnte man nachher an den entsprechenden Knöpfchen drehen, um das Live-Erlebnis authentischer und lebendiger zu gestalten, doch wer die RAINBOW-Neuauflage am Loreley-Felsen erlebt hat, wird ganz genau wissen, dass hier bei weitem noch nicht das Optimum erreicht war.

Im vergangenen jahr begab sich der Tross schließlich in die britische Heimat und ließ dabei wieder die Aufnahmegeräte angeschaltet. Drei weitere Konzerte wurden aufgezeichnet und zu einer zweiten Live-Scheibe zusammengeschnitten, die relativ einfallslos "Memories In Rock II" betitelt wurde. Und auch wenn es eigentlich eine Frechheit ist, auch in der Nachlese noch einmal jeden Ton der beiden Gastspielreisen zu Geld zu machen, so muss man dem England/Schottland-Trip der Herren Blackmore, Romero und Johansson eines zugestehen: Musikalisch war das Ganze ein brauchbarer Tribut an die alten Zeiten - nicht nur für Liebhaber von RAINBOW.

Denn Monsieur Blackmore hat es sich nicht nehmen lassen, auch wieder seine DEEP PURPLE-Vergangenheit zu thematisieren; knapp die Hälfte der eingespielten Stücke sind Klassiker aus der Frühphase, darunter natürlich auch unverzichtbare Hymnen wie 'Child In Time', 'Perfect Strangers' und 'Woman From Tokyo', bei denen Ronnie Romero einen erstaunlich guten Job macht. Aber auch die RAINBOW-Fanmeile ist bestens aufgestellt und beinhaltet zumindest alle Klassiker, die Dio und Blackmore seinerzeit gemeinsam erarbeitet haben. Und auch hier ist es vor allem Romero, der sich oftmals in den Mittelpunkt stellt und mit einer starken Performance alle Zweifel beseitigt, die das Live-Erlebnis im Jahr zuvor noch berechtigterweise aufrief. Der neue Studiosong ist zuwar nicht ganz auf diesem Level, aber immerhin mal wieder ein Lebenszeichen, das man so nicht mehr hätte erwarten können. Mal schauen, ob RAINBOW auch hier noch einmal nachlegen werden.

Als Bonus gibt "Memories In Rock II" noch ein paar Einblicke ins Tourleben; auf einer beigefügten DVD kann man Interviews mit allen Beteiligten begutachten und sich zudem den neu eingespielten Clip zu "I Surrender" anschauen - nicht schlecht gemacht und sicherlich eine gute Ergänzung. Ob es aber tatsächlich zweier Releases bedarf, um die kurzen Gastpielreisen von RITCHIE BLACKMORE'S RAINBOW zu dokumentieren, sei mal dahingestellt. Immerhin ist die zweite Aufbereitung eine würdige und musikalisch und klangtechnisch unfehlbare!