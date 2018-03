Melodic Black Metal mit Potenzial und Schwächen

Manchmal fällt es schwer, ein Album zu reviewen. Man hört sich ein Album an und fragt sich, was man dazu schreiben soll. Genauso geht es mir bei "Ancestral Blood", dem Debütalbum von RITES TO SEDITION aus Charlotte, North Carolina.



Die Amerikaner liefern auf ihrem Erstlingswerk melodischen Black Metal. Es fällt mir dabei schwer, irgendwelche Parallelen zu anderen Bands zu ziehen. Am ehesten kommt mir immer wieder 'Curse You All Men' von EMPEROR in den Kopf. Schöne Gitarrenmelodien nageln dem Hörer entgegen. Diese sind auf einem Keyboard-Klangteppich gebettet und lassen einen schönen Mix aus Melodie und einer intensiven Atmosphäre entstehen. Dazu kommen dann noch fiese Vocals und ein für eine Eigenproduktion fetter Sound.



Mein größtes Problem mit "Ancestors Blood" ist die Länge der Songs. Diese sind im Durchschnitt über sieben Minuten lang und mir für diese Länge nicht abwechslungsreich genug. RITES TO SEDITION schafft es leider nicht, die Spannung beim Hörer in den einzelnen Songs dauerhaft aufrecht zu halten. Da lässt sich beim Songwriting noch einiges verbessern.



Mensch, da hab ich ja jetzt doch Worte gefunden, um "Ancestral Blood" zu beschreiben. Die Band hat ein ordentliches Debüt abgeliefert, das jedoch auch Schwächen aufweist. Wenn die Jungs es schaffen, etwas mehr Spannungsmomente bzw. Abwechslung in ihre Lieder einzubringen, kann da in der Zukunft etwas wirklich Starkes kommen.