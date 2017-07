Vom Teamplayer zum Nerd und schließlich zum Solokünstler

Rithiya Henry Khiev ist ein ziemlicher Freak, wenn es um Gitarren und Equipment geht. Seit geraumer Zeit hilft er auf seinem YouTube-Channel Newcomern bei der Wahl ihres Zubehörs und hält auch erfahrene Musiker über die technischen Entwicklungen auf dem Markt auf dem Laufenden. Als Musiker konnte der versierte Saitenhexer aber auch schon von sich reden machen, wenngleich seine Beschäftigung bei ALTERIUS und MORTIS DEVEIA inteernational nicht auf sonderlich viel Interesse stieß. Am Ende hat sich Khiev dafür entschieden, künfftig solo sein Ding durchzuziehen und mit Gastakteuren weiterzuarbeiten. Und der Output auf seiner neuen und zugleich ersten EP im Alleingang gibt ihm hierbei durchaus Recht.



Allerdings ist das Material von "The Finite Cycle" noch relativ undurchsichtig, was den konkreten Konsens des musikalischen Schaffens anbetrifft. Ein Instrumental wie der Opener 'Industrial Demise' spricht dafür, dass der Gitarrist lediglich als solcher wahrgenommen werden und gerade in der progressiven Szene angreifen möchte. Dann folgt mit dem Titrelstück allerdings ein relativ aggressiver Song, der Vorlieben für den melodischen Death Metal und für Bands wie ARCH ENEMY und AT THE GATES als Maßstab deklariert - und diesem Pfgad folgt Rithiya Henry Khiev schließlich auch in den nachfolgenden Songs, nicht jedoch ohne sich dabei ein paar verspielte Zwischensequenzen wie auch schon im Opener zu gönnen.



Das Problem der leicht überreizten Heterogenität der fünf Songs bleibt daher bestehen, auch wenn man ganz klar bestätigen muss, dass dieser Mann ein begnadeter Musiker und ein richtig guter Songwriter ist. Dennoch wäre eine klare Ausrichtung wünschenswert, damit Rithiya Henry Khiev in Zukunft auch ein klar definiertes Forum bekommt. Mit den Songs dieses Debüts hat er jedenfalls schon auf relativ breitem Terrain übeerzeugt und sich für größere Herausforderungen beworben!



Anspieltipps: The Finity Cycle, For All Mankind