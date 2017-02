Sacraments To The Sons Of The Abyss

Gruftig. Modrig. Todesmetallisch. Nichts für Schöngeister.

Die Franzosen von RITUALIZATION waren bisher eher an der Demo-/EP-Front aktiv, legen mit "Sacraments To The Sons Of The Abyss" nun aber ihr erstes Studio-Album vor. In acht Songs (plus Intro / Outro) mit über 40 Minuten Spielzeit gibt es schwarzmetallisch angehauchten Death Metal der extremen Form.

Wer auf Bands wie INCANTATION, DEAD CONGREGATION oder IMMOLATION steht, ist hier sicher an der richtigen Adresse.Die jungen Männer aus unserem westlichen Nachbarland ersparen uns die französische Landessprache und bringen brutalen, technisch hochwertigen, aber nie zu verfrickelten Death Metal mit bösartigen Vocals, dumpfer Doublebass-Untermahlung, durchaus melodischen Gitarrenleads und einer modrigen Atmosphäre.

Ihr merkt: Hier gibt es keinen Schöngeist-Death-Metal für den Strandspaziergang, sondern eher Musik für den abendlichen Friedhofsbesuch mit Fackeln, Nietenarmbändern und AUTOPSY-T-Shirt. Wobei, ob das die Friedhofsverwaltung so gut fände?

Ich lege die Scheibe seit Tagen wirklich gern auf. Handwerklich ist das stark gemacht, die Nummern sind eingängig, aber: Ich kann mir die Titel irgendwie genauso gut merken wie bei den letzten INQUISITION-Alben. Gar nicht. Dabei sind die Titel nicht so schwer, die Songs unterscheiden sich einfach etwas zu wenig. Hier gibt es durchgehend Death Metal auf gehobenem Niveau, aber es sticht kein Song wirklich aus der Masse heraus.

Genre-Fans möchte ich das Album, dessen Artwork auf eine sehr stimmige Art und Weise zur Musik passt, definitiv zum Reinhören empfehlen. Man wird nicht den nächsten Meilenstein bekommen, aber guten Death Metal (was für ein Widerspruch in sich!) allemal. Mit zwei, drei Hits hätten wir "Gateway To The Antisphere", so ist halt eher "nur" "Promulgation Of The Fall" heraus gekommen. Aber manche meinen ja auch, dass das ein Meilenstein wäre...

Anspieltips: Genesis To Your Curse, Beneath The Sepulchre