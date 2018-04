Zwei Songs, die Lust auf mehr machen

In der Promo-Version liegt dieses Teil zwar auch nur neumodisch in digitaler Version vor, der Aufdruck auf dem Cover macht aber deutlich, dass wir es hierbei mit einem Exemplar einer Maxi Single zu tun haben.



Die zwei Songs des Trio kommen zwar auch so ganz ordentlich daher, das gewisse Etwas der Vinyl-Variante wird aber dennoch vermisst. Generell lässt sich festhalten, dass die drei Finnen in der klassischen Rockschule ihr zu Hause gefunden haben und mit Gitarrenklängen aufhorchen lassen, die vor allem im ersten Track, dem sechseinhalbminütigen 'Marooned (Prelude) - Ship of Fool' frühe WISHBONE ASH in Erinnerung rufen. Groove und auch der Gesang von Sänger / Gitarrist Esa Pirttimäki lassen zudem eine gewisse Nähe zu frühen GRAVEYARD heraushören, wodurch eine Zielgruppe ziemlich rasch gefunden sein dürfte.



Die wird jedoch auch erst einmal abwarten, wie sich RIVETTE über Albumdistanz schlägt. Denn auch wenn die beiden Songs (der Titelsong mit knapp mehr als sieben Minuten Laufzeit erinnert vor allem in den Instrumental-Passagen an die letzten HORISONT-Großtaten, auch wenn RIVETTE nicht ganz so zwingend agieren) durchaus Laune machen und verheißungsvoll auf weiteres Material hoffen lassen, ist ein knappe Viertelstunde noch nicht wirklich aussagekräftig. Ergo: Wir wollen MEHR!