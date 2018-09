Phasenweise gute Platte, deren guter Ruf sich aber nur partiell bestätigt

THE ROCKET DOLLS ist eine noch relativ junge britische Alternative-Combo, die mit ihrem Silberling vor allem in der Heimat durch die Decke geht und von der Fachpresse in den Himmel gelobt wird. Die Gründe hierfür sind zumindest nach den ersten Durchgängen von "DeadHead" nicht so ganz nachvollziehbar, denn obschon die Platte sich nicht von irgendwelchen Schemata in ein Korsett pressen lässt, ist der Mix aus ALICE IN CHAINS-Grunge und zeitgemäßem Heavy Rock nur selten wirklich spannend - unter anderem auch weil der Kopf bei der Produktion eine größere Rolle gespielt haben dürfte als der Bauch.



THE ROCKET DOLLS versucht nämlich viel zu häufig, einen krampfhaft unkonventionellen Weg zu gehen und initiiert im Zuge dessen einige verquere Arrangements, bei denen jeder Ansatz einer Hookline auf der Strecke bleibt. Es gibt zwar hier und dort ein paar Nummern, die annähernd das Niveau der nicht ganz so erfolgreichen STONE TEMPLE PILOTS-Platten erreichen, doch irgendwie ist das alles nicht zwingend genug, weil entweder die dicken Riffs nicht mit den emotionalen Gegenpolen klarkommen oder aber die Performance gelangweilt klingt, weil Frontmann Nikki Smash nicht immer das passende Feeling findet. Dass die Band im britischen Underground so gut ankommt, ist daher ein echtes Phänomen.



Umgekehrt hat "DeadHead" ein paar brauchbare Songs und ein paar richtig gute Momente, in denen Grunge-Liebhaber dann doch auf ihre Kosten kommen. Aber das alles sprengende Highlight hat die Band (noch) nicht generiert. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob sich das irgendwann ändern wird.



Anspieltipps: DeadHead, Stop The Dead Men Crying