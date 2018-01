Punk vs. Radio - es harmoniert nicht so ganz...

Das fängt ja mal richtig turbulent an: Die ersten beiden Nummern des neuen ROGERS-Albums gehen nicht nur tempotechnisch direkt in die Vollen, sondern sind auch inhaltlich zwei der kritischsten Kompositionen, die die Düsseldorfer bis dato erstellt haben. Die Band wettert gegen Religionskriege und Rassismus und lehnt sich gleich dreimal so weit aus dem Fenster wie in den bisherigen Augenblicken gesellschaftskritischer Anwandlungen - und das zieht! Gerade das polarisierende 'Nie euer Land' ist ein klares, unmissverständliches Statement, für das man den Jungs auf die Schultern klopfen muss. Davon würden wir gerne mehr hören.



Doch unglücklicherweise ist das Startdoppel ein wenig irreführend, weil die Rheinländer im Laufe der nachfolgenden knapp 40 Minuten zu sehr von der Linie abweichen. Da gibt es einige Mainstream-Balladen, einige Nummern erinnern erschreckenderweise an DIE TOTEN HOSEN, und mit kitschigem Liedgut wie 'Helden sein' und 'Früher' dürfte man Fans der ersten Stunde auch ein bisschen verwirren - wo bitte ist denn hier die eingangs noch hochgepriesene Energie hin?



Doch in diesem Sinne ist "Augen auf" eine ständige Berg- und Talfahrt, die zwar keine wirklich schlechten Songs passiert, insgesamt aber viel zu oft den Softie-/Radiobereich flankiert und dabei Kontraste aufwirft, die in sich nicht stimmig sind. Sobald die Herren nachdenkliche Töne anschlagen, wird die Skip-taste zu einem engen Vertrauten - und gerade das hat es in der Vergangenheit nicht gegeben. Da wirkt es schon etwas befremdlich, wenn die Band in ihr Party-Alter-Ego ROBERTS schlüpft und auf der Bonus-Scheiblette des neuen Silberlings einige Thekenklassiker trällert. Obschon hier echt eine Menge Spaß geboten ist...



Aber ehrlich: ROGERS funktioniert nach wie vor am besten, wenn das Tempo angezogen wird und man mit Wut im Bauch den Punk markiert. "Augen auf" hat einige Nummern am Start, in denen genau das geschieht. Aber es gibt nunmal auch die Stücke, die vom Kurs abkommen und den Eindruck versauen. Ein gutes Album? Ja! Geht's auch noch besser? Ja, auf jeden Fall!



Anspieltipps: Nie euer Land, Augen auf