Langsam lahmt's...

Irgendwie hat man bei den ROGERS inzwischen das Gefühl, ihr Zenit sei schon seit einiger Zeit deutlich überschritten. Hatte die Band mit ihrem Debüt noch einen echten Dauerbrenner in den Ring geworfen, sortiert sie sich mittlerweile brav in die gesichtslose Kategorie standardisierten Deutschrocks ein und scheint mit dieser Rolle auch mehr als zufrieden. Ein Album wie "Mittelfinger für immer" mag da zwar noch wie eine Kampfansage klingen, ist letzten Endes aber auch nicht mehr als ein typischer, bisweilen austauschbarer Genre-Beitrag wie man ihn in den vergangenen Jahren von zig anderen Kapellen in ähnlicher Form aufgetischt bekommen hat. Ist die Luft also völlig raus? Fehlt es den Jungs an Motivation? Oder wo genau liegt das Problem?

Nun, sicherlich lässt sich den Düsseldorfern nicht vorwerfen, dass sie ihren Stiefel konservativ herunterspielen. Man spürt immer noch ausreichend Leidenschaft für die Musik, nur hakt es eben inzwischen beim Songwriting nahezu permanent. Die Refrains sind mindestens zur Hälfte am Reißbrett entstanden, das hin und wieder doch sehr pathetische Auftreten widerspricht dem eigentlich rebellischen Gedanken, mit dem sich die Band damals erstmalig zu Wort gemeldet hat, und die plakativen Inhalte liegen auch Meilen hinter den Ansprüchen zurück, mit denen die ROGERS einst um Aufmerksamkeit gebuhlt haben. Der Titelsong geht musikalisch völlig in Ordnung, nur kauft man die Message einfach nicht ab, wenn keine kantigen Gitarren dahinterstehen. Und so verhält es sich mit Stücken wie 'Geh mir nicht auf die Eier' und 'Wer wirft den ersten Schein', in denen die Botschaft mangels entsprechender Attitüde in den Songs nicht zwingend genug herüberkommt.

Summa summarum fällt "Mittelfinger für immer" einfach viel zu brav aus. Bei ROGERS klingt heuer alles zu nett, zu vorhersehbar und leider auch in vielen Momenten alles zu austauschbar. Da hilft dann auch kein Schönreden mehr - früher war bei den Herren nämlich wirklich alles besser!