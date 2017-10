Eine Premiere für die Altrocker!

Angesichts der über 55-jährigen Bandgeschichte ist es eigentlich kaum zu glauben, dass es auch für die gestandenen Altrocker THE ROLLING STONES noch echte Premieren gibt. Genau eine solche fand allerdings im Jahr 2015 statt, als das Quartett anlässlich des Re-Releases ihres Meilensteins "Sticky Fingers" das komplette Album im Fonda Theater in Hollywood zum ersten und bisher einzigen mal zum Besten gaben. Natürlich wurde dieser denkwürdige Abend, der gleichzeitig auch den Auftakt für die "Zip Code"-Tour der STONES markiert, für die Nachwelt festgehalten und erscheint dieser Tage im Rahmen der "From The Vault"-Serie als DVD + CD, Blu-ray + CD und DVD + 3 LP-Set.



Angesichts der Thematik der Show dürfte natürlich auch klar sein, wie der Großteil der Setlist an jenem Abend in Kalifornien aussah. Doch Mick, Keith, Charlie und Ronnie spielten "Sticky Fingers" keinesfalls stur herunter, sondern nahmen stattdessen sämtliche Songs des beliebten Silberlings und ordneten sie so an, dass am Ende eine ausgewogene Verteilung zwischen Balladen und eher rockigen Stücken zustande kam. So steht beispielsweise die Hit-Single 'Brown Sugar' am Ende der regulären Show, während die beiden Country-Balladen 'Dead Flowers' und 'Wild Horses' für einen wilkommenen Ruhepol zur Mitte des Sets hin sorgen. Die wirklichen Stars dieses Mitschnitts sind allerdings nicht die wohlbekannten Klassiker, sondern die eher selten gespielten Perlen des Silberlings aus dem Jahr 1971, die hier in ganz neuem Glanz erstrahlen. So zum Beispiel das geniale 'Bitch', 'Sister Morphine' oder 'I Got The Blues', die es allesamt schon jahrelang nicht mehr in die Playlist der Briten geschafft haben. Mein persönlicher Höhepunkt bleibt allerdings die Version von 'Can't You Hear Me Knocking', die um einen ausladenden Mittelteil erweitert wird und so auch die Solo-Qualitäten der Begleitmusiker des Quartetts ordentlich in Szene setzt.



Generell präsentieren sich die STONES hier in absolut bestechender Form. Die Licks von Keith sitzen perfekt, Charlie liefert wie immer einen soliden Backbeat und Mick Jagger wirkt noch immer wie ein junger Spunt, wenn er trotz mittlerweile über siebzig Lebensjahren energiegeladen über die Bühen springt. Damit bestätigt der Mitschnitt erneut meine Vermutung, dass die Rock-Legenden insbesondere in kleinen Clubs immer zu echter Höchstform auflaufen. Schade eigentlich, dass sich die Gelegenheiten für ein so intimes Setting dank Weltruhm nur noch so selten bieten, denn im Herzen sind und bleiben die ROLLING STONES eben doch eine waschechte Bar-Band.



Unter dem Strich ist "From The Vault: Sticky Fingers Live At The Fonda Theater 2015" ein weitere lohnenswerter Release für Jäger und Sammler geworden, der dieses mal zwar nicht so weit in die Vergangenheit greift wie die übrigen Releases der Reihe, dafür durch die komplette Performance von "Sticky Fingers" einige echte Live-Raritäten bietet, die es so sonst selten zu hören gibt.