Visuelle Nachlese zu einer der bedeutendsten Tourneen der letzten Jahre.

Die britischen Rock-Legenden THE ROLLING STONES scheinen aktuell gefühlt ihren zehnten Frühling zu erleben, immerhin hat der Vierer vor wenigen Monaten mit "Blue & Lonesome" ein famoses Album voller Blues-Coversongs an den Start gebracht, das im kommenden Herbst auch mit einigen Konzerten auf dem europäischen Kontinent präsentiert wird. Doch die Fans der größten Rockband unseres Planeten werden nicht nur mit frischem Material beglückt, auch die visuelle Nachlese der letztjährigen Südamerika-Tournee von Mick, Keith, Charlie und Ronnie ist mit der Live-CD und Blu-ray "Havana Moon" noch lange nicht beendet, denn dieser Tage erscheint mit "Olé Olé Olé! A Trip Across Latin America" ein weiterer Konzertfilm, der im Frühjahr 2016 aufgezeichnet wurde.



Dabei präsentiert der Release allerdings keinen klassischen Mitschnitt einer einzelnen Show, sondern begleitet die Rock'n'Roll-Urgesteine auf und hinter der Bühne bei den insgesamt zehn Shows der Konzertreise. So bekommt der Zuschauer einen schönen Einblick in das tägliche Leben "On the road" und erlebt mit, wie der ROLLING STONES-Tross die Shows vorbereitet und durchzieht. Aufgelocktert wird der Blick hinter die Kulissen immer wieder durch Interviews mit lokalen Fans und musikalischen Begleitern, die einem verdeutlichen, was für ein gigantischer Hype um die Rocker in Südamerika entstanden ist. Den Höhepunkt erreicht diese Verehrung ganz klar in Argentinien, wo sich unter dem Titel "Rollingas" sogar eine ganz eigene Jugendbewegung entwickelt hat, deren Mitglieder sich mit der ikonischen Zunge schmücken und die komplett um die Musik der Briten kreist.



Genau diese kommt glücklicherweise trotz des dokumentarischen Charakters des Films auch nicht zu kurz und so werden die einzelnen Episoden aus den verschiedenen Städten immer wieder mit einzelnen Live-Tracks angereichert, die noch einmal verdeutlichen, was für ein unfassbar dankbares und vor allem lautstarkes Publikum die Südamerikaner doch sind. Musikalisch Höhepunkt ist für mich allerdings ganz klar die akustische Version von 'Honky Tonk Women', die Keith und Mick ganz locker auf zwei Klappstühlen sitzend in der eigenen Garderobe zum Besten geben. Wie sich die Stimmen der einstigen Glimmer-Twins dabei perfekt ergänzen zeigt noch einmal deutlich auf, was für eine besondere Beziehung die beiden haben. Im Kontrast dazu wird als filmischer Höhepunkt natürlich das Konzert in Havana genutzt, bei dem die ROLLING STONES knapp 500.000 Fans im Sportpark der kubanischen Hauptstadt begeistern konnten.



Alles in allem ist "Olé Olé Olé! A Trip Across Latin America" damit eine visuell und musikalisch ansprechende Dokumentation geworden, die dem Zuschauer einen tollen Einblick in das alltägliche Leben dieser Legenden gewährt. Angereichert mit schönen Einblicken in die Kultur des jeweiligen Länder, mutet der Film dabei oftmals eher wie ein Reisebericht an und geht so über die inzwischen oftmals abgestumpfte Formel eines reinen "Behind The Scenes"-Mitschnittes hinaus.